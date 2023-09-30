Военнопленный экс-мер российского Чайковского: "Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями коалиции"

Видеодопрос с ним получил Еспресо от источников в ВСУ и представляет текстовую адаптацию от его имени.

Я, Третьяков Алексей Витальевич, родился 12 мая 1975 года в городе Чайковский (Пермский край, РФ). Женат, трое детей 6, 8 и 10 лет. В последнее время занимался частной юридической практикой, потому что имею юридическое образование. Ранее был местным депутатом, а в 2014 году избрался мэром города Чайковский, в этой должности работал до 2019 года.

У меня не было самоцели быть в политике. Были идеи объединить город с районом, с этим намерением я пришел к власти. А не для того чтобы там оставаться на 10 лет. Это был процесс реформы местного самоуправления, потому что тогда были разъединены полномочия районных и местных властей, хотя на одной территории находились. Поэтому было много разногласий в вопросах финансирования и взаимодействия. Поэтому народ меня на выборах поддержал, чтобы сделать единую власть и территории, что в дальнейшем мы и реализовали.

В качестве добровольца я заключил контракт 7 сентября с министерством обороны РФ.

Жена не знала, ей сказал, что поехал на вахту, на север, потому что она бы меня не отпустила. Приписали меня в 78-й полк 42-й мотострелковой дивизии. Потом переправили в Лисичанск, где я проходил тренировку в течение недели, может, немного больше. Даже не получили распределения в подразделение, когда нас отправили на спецоперацию в район села Клещиевка. Там я получил огнестрельное ранение в живот и осколочное в поясницу. А дальше попал в плен к Вооруженным Силам Украины, где военные медики оказали необходимую помощь, чтобы я не умер. Сейчас моей жизни и здоровью ничего не угрожает.



Даже не получили распределения в подразделение, когда нас отправили на спецоперацию в район села Клещиевка.



Все быстро произошло, ничего не было видно, потому что мы ночью заходили. Вышли на позиции, ждали команды. Не дождались, начался ракетный обстрел. Было много раненых и убитых. А потом, когда пришла команда "выдвинуться вперед", я шел, хоть там и была лесополоса, но кто-то успел выбежать из леса, видел много трупов, десятки.



Мне говорили, что нужно будет сидеть в окопах, держать оборону. Я был удивлен, когда мы только пришли, ни разу в окопе не посидели, сразу отправили на эту операцию. Нас успокаивали, что будет спокойно. Еще говорили, что в случае гибели семьям будут существенные выплаты, также и в случае ранения. Понятно, что детям отца не заменишь. Но я все-таки считал, что не так все критично, потому что опять таки успокаивали, говорили, что две недели посидите, а две недели поработаете. Возможно, в чем-то это несколько наивно, но я все-таки поехал.



Давали задание – занять оборону. Ситуации разные бывают, в том числе и на поле боя. Говорили, что будут привлекать по всей строгости закона, точнее сказали – по законам военного времени. Однако даже если кто-то не смог выполнить приказ, то за это ведь не надо сразу расстреливать?

О том, как в армии РФ пугали украинским пленом

Говорили о пленении – не почетно. Рассказывали довольно ужасные вещи, что не церемонились с пленными, даже то, что гениталии отрезают, руки-ноги ломают и отрезают, поэтому лучше не попадать в плен. Но здесь я такого не увидел.

До этого мое восприятие российской армии было через парад победы и военные программы, которые есть на российском ТВ. А здесь я был всего 10 дней на полигоне и не смог понять ни свою армию, ни украинскую не видел. Пока в плен не попал. Теперь я понимаю, что здесь совершенно гуманно, человеческое отношение даже к пленным. Я пошел добровольцем, потому что хотел убедиться: если действительно здесь есть войска НАТО, то принять бой. Потому что если есть угроза целостности страны от Альянса, то пятая статья устава вступает в силу, а увидел, что здесь не работает эта пятая статья.

Я пошел добровольцем, потому что хотел убедиться: если действительно здесь есть войска НАТО, то принять бой.

Оружия больше в руки брать не буду, займусь именно этой просветительской деятельностью не только с родственниками и друзьями, но и с жителями города. Я больше не пойду, не думаю, что они снова будут такое беззаконие творить, чтобы меня сюда отправить, у меня трое малолетних детей.

О Крыме и границах государства Украина

В Крыму был еще в украинском, где-то в 2012 году, до присоединения. Отдыхал в Ялте. Считаю, что референдум должен проходить по всем нормам международного законодательства. Так можно дойти и до татаро-монголов, до границ Монгольского ханства и все перекраивать. Если границы государства Украина многократно признавались всем мировым сообществом, то смысл вести разговор, что Крым когда-то там был российским, а до этого турецким. Так тогда и Турция тоже может претендовать на Крым. На мой взгляд, если в рамках международного права границы признаются, то территория должна принадлежать той стране, в границах которой есть территория.



От многих российских телеканалов звучит, что на Украине нацизм, национализм, а борьбу ведут не украинские войска, а НАТО. Поэтому многие, в том числе и я, поддаются этому и отправляются на СВО, защищать именно интересы страны от внешнего врага, то есть НАТО.

О российской пропаганде

Альтернативных источников информации очень мало. Я смотрел другие каналы, но мне не верилось в это. А центральные каналы документально все подтверждают, показывают сюжеты. Поэтому я принял решение самому убедиться, действительно ли здесь присутствует НАТО. Однако, кроме техники и вооружения, здесь ни одного натовского подразделения я не видел. Только украинские подразделения, которые, по моему мнению, прилично оснащены.



Я также читал ваши telegram-каналы, Арестовича, смотрел Фейгина, Золкина, то есть я пытался получить дополнительную альтернативную информацию. Потому и возникает у меня такой диссонанс, как и у половины российского общества, потому что государственное центральное телевидение говорит одно и то же каждый день, что вся страна защищает свои интересы от натовского присутствия. А когда я сюда уже приехал, посмотрел, хотя мало здесь побывал, что в Украине обычные нормальные люди и никакие батальоны НАТО здесь не стоят, свастику на заборах не рисуют. Поэтому я решил себе, если мне доведется вернуться домой, я буду рассказывать об этом людям.



Большая масса российского населения озабочена своими внутренними проблемами, происходит постоянная борьба холодильника с телевизором, и многих эта ситуация вообще никак не беспокоит. Есть какая-то группа людей, которая живет, болеет этим, обсуждает, но это небольшая группа населения.



На мой взгляд, здесь какой-то большой геополитический замысел. Наверное, идея была объединить тройственный союз - Украину, Россию и Беларусь. Однако я могу это только предположить.



Возможно, у верховного главнокомандующего (Путина) была другая информация, поэтому и было такое решение принято. Кругом говорят, что российские войска вступили в противодействие с коалицией войск НАТО. Что здесь не только украинские войска, националисты, а коалиция натовских войск присутствует и сражается против нас. Одно дело Украина, а другое – НАТО. А когда третьи страны вступают в этот конфликт, тогда это уже касается интересов России.

Вторжение я не поддерживал. Я своим родственникам говорил, что это недопустимо в XXI веке. Добрососедские отношения выстраиваются через торговлю и взаимодействие. Считаю, что дружеские отношения нужно налаживать экономическими и культурными связями. Когда прозвучало, что здесь нацизм и войска НАТО, появились другие приоритеты.

Чувствую вину за то, что произошло. Это отчасти и моя вина, это коллективная вина. Думаю, что искупать ее нужно будет не одно десятилетие

Ведь Германия после Великой отечественной войны (Второй мировой войны; пленный называет ее так в соответствии с российской пропагандистской доктриной, - ред.), кажется, до 2010 года репарации платила на восстановление. Возможно, здесь до этого тоже дойдет.



Я уже смирился с тем, что я должен понести наказание. Есть чувство вины и стыда за все, что происходит.

Я полдня пробыл на окраине Бахмута и посмотрел, во что превращена та часть города – это не спецоперация.

Я ехал не убивать украинцев, а вести борьбу с представителями действующей здесь коалиции. Как в РФ говорят, что Украина находится под внешним управлением, что не вы решаете. Я здесь поговорил с людьми, которые объяснили, что мы самостоятельны, то есть решения сами принимаем: если нам кто-то подсказывает, то мы действуем и эти подсказки используем в своих целях.