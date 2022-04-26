Военнопленных украинцев россияне удерживают в застенках под наблюдением сотрудников ФСБ, - Денисова

Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в telegram .



"Помещение следственного изолятора при ФКУ-ИК 1 УФСИН по Тульской области (поселок Комсомольский) освобождено под 100 украинских военнопленных. С администрацией проведен тщательный инструктаж ФСБ, кроме того, сотрудники службы также разместились в учреждении для "работы" с пленными", - говорится в сообщении.



По ее словам, пленных из Украины также содержат в колониях в Ростовской области.



"Сейчас это фактически концлагеря для военнопленных и наполняются за счет захваченных на поле боя украинских солдат", - сказала Денисова.



По словам Денисовой, контролируют военнопленных сотрудники ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний России), ФСБ (Федеральная служба безопасности), Росгвардии и секретные агенты.



Для содержания украинских военнопленных также отведен "Вяземский концлагерь".



"Его оборудуют под проведение пыток и получение дознаний от военнопленных. Украинцев будут содержать и в Малой психиатрической больнице при СИЗО – известного за пределами России застенка для "непокорных", - сказала Денисова.



Факты, что россияне нарушают международные правила обращения с военнопленными, подтверждает также телефонный разговор оккупанта с его знакомой - сотрудницей спецслужб РФ, который перехватили работники Службы безопасности Украины.



Россиянин рассказывал, что украинцы-военнослужащие не разглашают информацию даже после пыток.



"Двух поймали. Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!"- говорит оккупант.



Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом".



"Дядя твой к нам периодически приезжает на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята идут на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело там, весело" - сказала она.

Денисова также сообщила, что Россия держит украинских военнопленных в колониях общего режима без перепрофилирования тюрем.

24 апреля госдума РФ предлагала заставить военнопленных украинцев сдавать кровь для раненых оккупантов, как это делали нацисты в концлагерях во время Второй мировой войны.