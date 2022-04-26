Военнопленных украинцев россияне удерживают в застенках под наблюдением сотрудников ФСБ, - Денисова
Пленных украинских военнослужащих разместили в следственном изоляторе поселка Комсомольский в России. Сотрудники Федеральной службы безопасности провели инструктаж для администрации
Об этом написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в telegram .
"Помещение следственного изолятора при ФКУ-ИК 1 УФСИН по Тульской области (поселок Комсомольский) освобождено под 100 украинских военнопленных. С администрацией проведен тщательный инструктаж ФСБ, кроме того, сотрудники службы также разместились в учреждении для "работы" с пленными", - говорится в сообщении.
По ее словам, пленных из Украины также содержат в колониях в Ростовской области.
"Сейчас это фактически концлагеря для военнопленных и наполняются за счет захваченных на поле боя украинских солдат", - сказала Денисова.
По словам Денисовой, контролируют военнопленных сотрудники ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний России), ФСБ (Федеральная служба безопасности), Росгвардии и секретные агенты.
Для содержания украинских военнопленных также отведен "Вяземский концлагерь".
"Его оборудуют под проведение пыток и получение дознаний от военнопленных. Украинцев будут содержать и в Малой психиатрической больнице при СИЗО – известного за пределами России застенка для "непокорных", - сказала Денисова.
Факты, что россияне нарушают международные правила обращения с военнопленными, подтверждает также телефонный разговор оккупанта с его знакомой - сотрудницей спецслужб РФ, который перехватили работники Службы безопасности Украины.
Россиянин рассказывал, что украинцы-военнослужащие не разглашают информацию даже после пыток.
"Двух поймали. Начинаем колоть – ни хр*на. Отвели одного в лес, другого допрашиваем. Стрельнули, ну типа убили. Тот х*й что сказал! Ладно… Положили под колесо ногу, проехали – х*й что сказал!"- говорит оккупант.
Его собеседница называет пытки украинских военных "приемом".
"Дядя твой к нам периодически приезжает на первый прием. Говорит: "Не жалеть! Они шли убивать". Ребята идут на больничные после приема с поломанными ногами, руками… Ну, весело там, весело" - сказала она.
- Денисова также сообщила, что Россия держит украинских военнопленных в колониях общего режима без перепрофилирования тюрем.
- 24 апреля госдума РФ предлагала заставить военнопленных украинцев сдавать кровь для раненых оккупантов, как это делали нацисты в концлагерях во время Второй мировой войны.
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