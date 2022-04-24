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Главная война с Россией Военнопленные ВСУ находятся в колониях общего режима в Ростовской области РФ, – Денисова

Военнопленные ВСУ находятся в колониях общего режима в Ростовской области РФ, – Денисова

24 апреля, 2022 воскресенье
17:38
война с Россией

В нарушение Женевской конвенции Россия держит украинских военнопленных в колониях общего режима, без перепрофилирования тюрем

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в "Фейсбуке".

"В нарушение Женевской конвенции 1949 года, страна-оккупант содержит пленных украинских воинов в колониях общего режима, не осуществив перепрофилирование тюрем в лагеря для военнопленных. Военнопленные Вооруженных Сил Украины находятся в колониях общего режима в Ростовской области рф."

Она подчеркнула, что согласно конвенции, военнопленные должны быть в короткий срок перемещены в лагеря, расположенные на достаточном расстоянии от опасной зоны, а условия пребывания в этих лагерях должны быть не менее благоприятными, чем условия, которыми пользуются войска, содержащие их в плену, расположенные в этой же местности.

Однако оккупанты для размещения военнопленных ВСУ расселили сразу два пенитенциарных учреждения на юге россии: колонию общего режима № 1 в городе Зверево, а также № 12 в Каменске-Шахтинском близ российско-украинской границы, отметила Денисова.

"Полтора месяца назад оттуда выселили удерживаемых лиц в колонию № 10 Ростова-на-Дону, где заключенные теперь спят в три смены. А учреждения в Каменске-Шахтинском и Зверевом теперь наполняются за счет захваченных в плен украинских солдат. Их охраняют сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний РФ и заключенные, оставленные на подсобных работах", - указала она.

Денисова обратилась в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину, чтобы там учли эти факты нарушения России прав граждан Украины.


Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала запись, где российский военный хвастается перед своим другом о том, как он издевался над украинскими военнопленными.

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военнопленные
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