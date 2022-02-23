Военнообязанным и призывникам на время чрезвычайного положения запретят выезд из Украины, - нардеп-"слуга" Вениславский
Народный депутат от "Слуги Народа" Федор Вениславский заявил, что в случае введения чрезвычайного положения в Украине военнообязанным и призывникам запретят выезжать с территории государства
Об этом он заявил журналистам в парламенте, передает РБК-Украина .
"Военнообязанным и призывникам запрещается без разрешения центров комплектования покидать территорию или изменять территорию своего проживания. Соответственно, за границу им тоже будет запрещен выезд. Также это позволяет органам Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины ограничивать въезд на территорию Украины лиц, которые представляют угрозу", - отметил он.
В первом указе президента Владимира Зеленского, опубликованном на сайте парламента, запрет на выезд из страны отсутствует. Сейчас указ отозвали, поскольку депутаты не согласились с частью вводимых ограничений.
- Напомним, СНБО просит Верховную Раду ввести чрезвычайное положение на 30 дней по всей территории Украины, кроме Луганской и Донецкой областей.
- Мэр Киева Виталий Кличко объяснил, как будет жить столица после возможного введения чрезвычайного положения.
- Служба безопасности Украины опубликовала заявление, в котором пояснила, что решение временно ввести чрезвычайное положение по всей территории Украины необходимо и взвешено,
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