Военнообязанных, незаконно выехавших за границу, привлекут к ответственности по возвращении – ДПСУ

Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона 26 сентября.

"Попытки незаконно пересечь границу, к сожалению, продолжаются ежедневно. Это количество является постоянным. Это попытки, которые мы предотвращаем за пределами пунктов пропуска, а также на КПП", - заявил он.

По его словам, сейчас попыток незаконно пересечь границу меньше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ. Граница с европейскими странами максимально усилена, отметил Демченко.

"Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины", – сказал Демченко.