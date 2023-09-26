Военнообязанных, незаконно выехавших за границу, привлекут к ответственности по возвращении – ДПСУ
Военнообязанных мужчин, незаконно выехавших за границу после 24 февраля 2022 года, привлекут к ответственности по возвращении в Украину
Об этом пресс-секретарь ДПСУ Андрей Демченко сказал в эфире телемарафона 26 сентября.
"Попытки незаконно пересечь границу, к сожалению, продолжаются ежедневно. Это количество является постоянным. Это попытки, которые мы предотвращаем за пределами пунктов пропуска, а также на КПП", - заявил он.
По его словам, сейчас попыток незаконно пересечь границу меньше, чем в начале полномасштабного вторжения РФ. Граница с европейскими странами максимально усилена, отметил Демченко.
"Если же кто-то незаконным способом все же пересек государственную границу, в дальнейшем, когда они будут возвращаться, то они также будут привлечены к ответственности. Это не значит, что если человек совершил такое нарушение, он в дальнейшем избежит ответственности в соответствии с законодательством Украины", – сказал Демченко.
- 1 сентября глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия высказался относительно возможной экстрадиции украинцев , незаконно покинувших страну. "Они будут нести ответственность согласно законам за дачу взятки, за подделку документов, за уклонение от мобилизации", – сказал политик.
- В то же время ряд стран заявили, что не будут выдавать Украине уклонистов. Так, например, Чехия сообщила, что массово не будет выдавать Украине мужчин, бежавших от мобилизации. Однако Киев может запросить экстрадицию конкретного лица.
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