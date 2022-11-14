Военного, возвращавшегося с фронта, на семь часов выгнали в тамбур из-за "плохого запаха"
Пассажиры пожаловались на "неприятный запах" от возвращавшегося с фронта военного, из-за чего проводница выгнала его спать в тамбур на семь часов
Об этом заявила в Instagram основатель благотворительного фонда "Страна непокоренных" Любовь Олиградская.
Об инциденте сообщила дочь военного. Она рассказала, что 11 ноября Якименко Виктор Иванович возвращался из Днепра в Киев, чтобы провести отпуск с семьей. В поезде на него пожаловались другие пассажиры из-за "неприятного запаха", и работники "Интерсити" попросили его пойти в тамбур, где он и провел оставшееся время поездки.
"Война не пахнет фиалками и люксовым духом, она пахнет потом, кровью и смертью! Все военные, защищающие наше государство, делают все возможное и невозможное, чтобы никто из нас не знал этого запаха! И это недопустимо, чтобы люди, которые купили билет, шли спать в тамбур, а тем более те, кто защищает нас с вами", - пишет Олиградская.
Укрзализныця отреагировала на инцидент в своем instagram . Они отметили, что стюарды "недостаточно четко" среагировали на ситуацию и не заметили конфликт, позволив защитнику провести остальное время путешествия в тамбуре.
"Обращаемся к пассажирам за терпением и уважением: от наших защитников не всегда пахнет лавандой, но от них пахнет смелостью так, что враг убегает на другой берег Днепра", - говорится в сообщении.
Укрзализныця также пообещала организовать тренинг для сотрудников на тему бережного отношения к военным.
"Потому что на девятом году войны железнодорожники, ежедневно перевозящие защитников и их родственников, раненых и беженцев, не могут позволить какого-либо проявления неуважения на борту украинских поездов", - говорится в сообщении.
Укрзализныця просит извещать о подобных ситуациях начальника поезда, контактный центр или прямо в мессенджере.
- Укрзализныця запустила благотворительный проект "Билет к победе" - начала продажу билетов на три первых рейса из Киева в пять городов - уже деоккупированный Херсон, а также Мариуполь, Донецк, Луганск и Симферополь.
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