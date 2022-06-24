Военного РФ будут судить за угрозы, пытки и имитацию казни девяти заложников в Киевской области
Прокурор направила в суд обвинительный акт в отношении военного вооруженных сил России, который угрожал, истязал и имитировал казнь девяти заложникам в Ирпене Киевской области
Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора.
В марте 2022 года обвиняемый в составе 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ захватил г. Ирпень Киевской области.
"Находясь в Ирпене, оккупанты разыскивали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Терробороны и сотрудников правоохранительных органов. Вместе с другими захватчиками подозреваемый разместил во дворе частного домовладения военную технику и взял в заложники 9 мужчин. Пленных избивали прикладом и не давали еды и воды. Угрожали убийством и имитировали казнь", - говорится в сообщении.
Рашиста будут судить по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).
- Трем военным РФ, которые пытали, угрожали, грабили и требовали сдавать ВСУ украинцев в Черниговской области, сообщили о подозрении.
- Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.
- Двум российским оккупантам, из-за пыток над мирным населением и изнасилования несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.
- Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.
- Омбудсмен Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.
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