Об этом информирует в телеграме Офис генерального прокурора.

В марте 2022 года обвиняемый в составе 234-го десантно-штурмового полка ВС РФ захватил г. Ирпень Киевской области.

"Находясь в Ирпене, оккупанты разыскивали военнослужащих Вооруженных Сил Украины, Терробороны и сотрудников правоохранительных органов. Вместе с другими захватчиками подозреваемый разместил во дворе частного домовладения военную технику и взял в заложники 9 мужчин. Пленных избивали прикладом и не давали еды и воды. Угрожали убийством и имитировали казнь", - говорится в сообщении.

Рашиста будут судить по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Трем военным РФ, которые пытали, угрожали, грабили и требовали сдавать ВСУ украинцев в Черниговской области, сообщили о подозрении.

Напомним, недавно СБУ опубликовала фрагмент перехваченного телефонного разговора российского военного с женой, в котором она, смеясь, поощряет мужа "насиловать украинских баб". "Схемы" идентифицировали оккупанта и его жену, которые одобрительно обсуждали изнасилование украинок.

Двум российским оккупантам, из-за пыток над мирным населением и изнасилования несовершеннолетней во время оккупации на Черниговщине, сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.

Мэр Бучи Андрей Федорук сообщал о многих изнасилованных оккупантами людях на Киевщине.

Омбудсмен Людмила Денисова получила около 400 обращений об изнасиловании взрослых и детей в Украине оккупантами, однако эти люди не дают показания следователям.

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