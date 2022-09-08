Военного решения не будет, эту войну, вероятно, завершат политики, - польский генерал

Об этом пишет polskieradio24.

Во вторник украинские войска начали масштабную операцию в Харьковской области. Украинцам удалось отбросить россиян на левый берег реки Северский Донец и продолжить атаку на этом отрезке. В то же время, Украина ведет наступательные действия на юге, в Херсонской области, что заставляет россиян держать там большие силы.

Генерал Вальдемар Скшипчак подчеркнул, что хотя наступление идет вперед, украинской армии не хватает сил, чтобы сделать его решительным.

"У украинцев нет потенциала завершить эту войну победой. Однако эти успехи точно испугают россиян и, возможно, заставят их захотеть отклониться от того, что они планировали до сих пор", - сказал Вальдемар Скшипчак и добавил во время экономического форума в Карпаче, что украинское наступление на северном участке фронта полностью удивил россиян.

Экскомандующий Сухопутными войсками также отметил, что, по его мнению, в этом году война не закончится и ситуация на фронте не будет решать победу.

"Эта война будет продолжаться дольше, чем мы думали. По моему мнению, военного решения не будет, по крайней мере, об этом нет никаких признаков. Политики, вероятно, завершат эту войну", - сказал Вальдемар Скшипчак.

Генерал также отметил, что в этот момент россияне переходят в оборону на большинстве участков фронта.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские защитники имеют успехи на Харьковском направлении фронта

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