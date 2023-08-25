Военного чиновника из Одессы подозревают в присвоении 1 млн грн на строительстве спорткомплекса для ВСУ
В Одессе задержан главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления, подозреваемый в краже более 1 млн грн на строительстве спорткомплекса для ВСУ в одном из военных городков региона
Об этом сообщает Служба безопасности Украины.
Для реализации сделки чиновник заключил договор с директором местной строительной компании, по которому предприниматель должен обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для украинских защитников.
Однако подрядчики не установили более 800 кв. резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения.
При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой, для чего внесли ложные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.
Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.
Главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления и директор компании-подрядчика уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.
В настоящее время они находятся под стражей, им выбирают меру пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.
Расследование продолжается, проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.
Фото: СБУ
Фото: СБУПримечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
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