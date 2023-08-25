Военного чиновника из Одессы подозревают в присвоении 1 млн грн на строительстве спорткомплекса для ВСУ

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Для реализации сделки чиновник заключил договор с директором местной строительной компании, по которому предприниматель должен обеспечить все работы по строительству современного спорткомплекса для украинских защитников.

Однако подрядчики не установили более 800 кв. резинового покрытия и более 50 средств наружного освещения.

При этом фигуранты получили полную оплату из бюджета, вывели деньги в тень и распределили между собой, для чего внесли ложные сведения в отчетную и финансово-хозяйственную документацию.

Строительно-технические и экономические экспертизы подтвердили факты преступной деятельности.

Главный инженер военного квартирно-эксплуатационного управления и директор компании-подрядчика уведомлены о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время они находятся под стражей, им выбирают меру пресечения. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Расследование продолжается, проверяется причастность к "схеме" других должностных лиц военного квартирно-эксплуатационного управления.

Фото: СБУ

Фото: СБУ

СБУ задержала учительницу одного из лицеев в Краматорске, передававшую оккупантам данные о перемещении ВСУ под Бахмутом.

согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.