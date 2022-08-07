Военное столкновение со США станет катастрофой для Китая, - аналитик Шевченко
Аспирант кафедры международной экономики Цзилинского университета, Китай, Петр Шевченко убежден, что военное столкновение Соединенных Штатов Америки и Китая из-за Тайваня станет катастрофой для Поднебесной
Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".
"Пока мы не увидим военного столкновения между США и Китаем: это станет настоящей катастрофой как для Пекина, так и для Вашингтона. Но больше для Китая: если Поднебесная сейчас подвергнется санкциям как Россия, то это обрушит экономику, отрежет от технологий и приведет к падению курса юаня", - отметил Шевченко.
Аналитик добавил, что Китай и США поднимают ставки на глобальном уровне.
"Соединенные Штаты и Китай лязгают оружием - повышают ставки перед глобальной встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина, когда они перезапустят американо-китайские отношения. Сейчас трудно сказать, будет ли в будущем операция по присоединению Тайваня к Китаю, ведь Си Цзиньпин сказал, что конца своего правление - к 2027 г. - он присоединит Тайвань", - заметил Петр Шевченко.
- 2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.
- 5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.
- 6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.
- В тот же день министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров.
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