Военное столкновение со США станет катастрофой для Китая, - аналитик Шевченко

Аналитик поделился деталями в эфире телеканала "Эспрессо".

"Пока мы не увидим военного столкновения между США и Китаем: это станет настоящей катастрофой как для Пекина, так и для Вашингтона. Но больше для Китая: если Поднебесная сейчас подвергнется санкциям как Россия, то это обрушит экономику, отрежет от технологий и приведет к падению курса юаня", - отметил Шевченко.

Аналитик добавил, что Китай и США поднимают ставки на глобальном уровне.

"Соединенные Штаты и Китай лязгают оружием - повышают ставки перед глобальной встречей Джо Байдена и Си Цзиньпина, когда они перезапустят американо-китайские отношения. Сейчас трудно сказать, будет ли в будущем операция по присоединению Тайваня к Китаю, ведь Си Цзиньпин сказал, что конца своего правление - к 2027 г. - он присоединит Тайвань", - заметил Петр Шевченко.

2 августа спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси прибыла на Тайвань и заверила в "непреклонной поддержке со стороны США". Китай начал военные учения вокруг острова.

5 августа КНР сообщила о сворачивании сотрудничества с США из-за визита на Тайвань Нэнси Пелоси.

6 августа стало известно, что в минобороны Китая уже неделю игнорируют общение с Пентагоном на фоне обострения отношений между Пекином и Вашингтоном через Тайвань.

В тот же день министерство обороны Тайваня заявило, что во время военных учений с применением авиации и флота Китай фактически проводил симуляцию атаки на остров.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb