Об этом Рот написал в колонке для издания Welt am Sonntag.

"Относительно России нам нужно больше реализма, а не наивных попыток выдавать желаемое за действительное", - написал Рот в колонке для издания Welt.

По его мнению, безопасность в Европе может существовать "лишь против России, а не вместе с ней". "В будущем не может быть особого пути Германии с Россией за счет наших партнеров из Центральной и Восточной Европы", - заявил Рот и призвал пересмотреть германскую политику по отношению к России.

Политик также подчеркнул "грубые ошибки", которые его партия допустила в прошлом.

По его словам, СДПГ "по праву гордится политикой 1970-х годов Вилли Брандта". Речь о принципе "изменения через сближение", который являлся лейтмотивом политики СДПГ и направлялся на разрядку напряжения в отношениях с СССР.

"Несмотря на все его исторические достижения, мы не должны прикрываться Вилли Брандтом на фоне коренных изменений в мире", - пишет Рот.

В то же время, по его словам, для переосмысления этой политики "ни в коем случае нельзя отказываться от традиционных социал-демократических линий". "Приверженность Брандта миру и разрядке была столь успешной еще и потому, потому что ее поддержала военная мощь под знаком ядерного сдерживания", - напомнил он.

8 июля президент России признал негативное влияние санкций на экономику. Путин также признал, что добыча газа в январе-мае сократилась на 2%, но ситуация в российском топливно-энергетическом комплексе остается стабильной.

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