Военное руководство РФ разъяривает своих солдат, чтобы они вырвали зубами хоть какой-то успех, - руководитель пресс-центра ОК "Юг" Гуменюк
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что враг подтянул мощные силы на южном направлении, но ВСУ противодействуют подготовленным подразделениям РФ
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"Ситуация на Юге напряженная и динамично меняется. У противника подорван моральный дух, но враждебное руководство имеет средства воздействия на свой персонал и пытается разозлить военных настолько, чтобы они рвали зубами и пытались вырвать успех. Шансов мы им не даем и поэтому они бешены и наносят ракетные удары по тылам", - отметила Гуменюк.
Руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны ОК "Юг" добавила, что сейчас провозглашен режим информационной тишины.
"Успех на Харьковщине спровоцировал повышенный интерес к операциям на Юге. Нам вредит сверхбольшая утечка ложной информации, из-за которой страдают наши военные", - подчеркнула Гуменюк.
- Россия обеспокоена тем, что США могут поставить Украине ракеты еще большей дальности и угрожает Вашингтону "последствиями"
- Российские подразделения , выполняющие задачи вдоль линии столкновения, имеют проблемы с нехваткой отдельных видов боеприпасов к реактивным системам залпового огня и артиллерии.
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