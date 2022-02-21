Военное развертывание России возле украинской границы: спутники Maxar сделали новые снимки российской техники

Об этом сообщает CNN, приводя данные от частной компании Maxar.

Отмечается, что новые спутниковые снимки свидетельствуют об усиленной активности российских войск, расположенных рядом с северо-восточной границей Украины с Россией.

В компании сообщили, что уже некоторое время отслеживают перемещение российских войск рядом с украинской границей, "к северо-западу от Белгорода и у Солоты и Валуек в России наблюдаются многочисленные новые развертывания сил на местности".

Эти территории расположены в около 35 км от границы.



CNN подметил, что некоторые танки и другие транспортные средства в этом районе, похоже, были отмечены большим "Z", что свидетельствует о том, что они формируются в боевой отряд.

"Эта активность отличается от развертывания подразделений, которые наблюдались раньше... До недавнего времени они размещались на или рядом с гарнизонами и учебными полигонами. Сейчас (20 февраля, - ред.) большинство подразделений и вспомогательного снаряжения в Солоте отъехали, и по всему району можно видеть следы транспортных средств и конвоя бронетехники", - отмечает компания.

В местах, где еще 13 февраля размещались значительные российские силы, их почти не осталось.

Некоторую военную технику видели восточнее Валуек, примерно в 15 км от границы с Украиной.

Напомним, ранее сообщалось, что США располагают разведывательными данными о том, что российские командиры получили приказ готовиться к непосредственному вторжению в Украину.

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