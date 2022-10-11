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"Военное преступление, виновные будут наказаны": президент Евросовета Мишель об ударах РФ по гражданским украинцам

11 октября, 2022 вторник
03:28
война с Россией

Президент Европейского Совета Шарль Мишель назвал военным преступлением и "недопустимыми актами умышленного насилия" атаки РФ по Украине 10 октября

Заявление Мишеля обнародовал сайт Евросовета .

"Я решительно осуждаю ужасные и неприемлемые удары, которые Россия нанесла Киеву и Украине. Искренние соболезнования семьям жертв этих недопустимых актов умышленного насилия. Неизбирательные атаки гражданского населения являются военным преступлением. Я помню твердое обязательство Европейского Совета по ответственности: виновные будут привлечены к ответственности", - заявил Шарль Мишель.

Президент Евросовета подчеркнул, что ЕС продолжит оказывать Украине политическую, финансовую, военную и гуманитарную поддержку, а тактику РФ назвал свидетельством растущего отчаяния.

"То, что Кремль прибегает к такой тактике, свидетельствует лишь о его собственном растущем отчаянии. Европейский Союз остается твердо преданным поддержке Украины в политическом, финансовом, военном и гуманитарном аспектах, а также в восстановлении и обеспечении потребностей в готовности к зиме", - заявил Мишель.

Ранее Шарль Мишель призвал приостановить членство РФ в Совбезе Организации Объединенных Наций и лишить её права вето.

10 октября РФ нанесла ряд ракетных ударов и атак беспилотниками по территории Украины. По данным МВД, по состоянию на вечер 10 октября от российских атак погибли по меньшей мере 14 человек, еще 97 пострадали.

Руководство ОБСЕ осудило удары РФ по Украине, назвав их "распространением террора" и попыткой компенсировать неудачи на фронте.

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