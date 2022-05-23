Об этом говорилось в речи руководителя Офиса президента Украины на открытии Russian War Crimes в рамках Всемирного экономического форума в Давосе.



"Их дом – это дом зла. Это стоит говорить прямо и четко. Ведь именно так говорят правду. Военное преступление отныне – второе имя России. Каждый из вас может убедиться в этом сам. Может узнать имена тех, кого российские так называемые освободители освобождали от всего. От мира. От свободы. От самой жизни. Часто для развлечения и удовольствия", - сообщил Ермак.



Он также рассказал истории украинских детей, пострадавших в результате полномасштабной войны. В частности, о судьбе 10-летней девочки из Угледара, который 9 апреля обстреляли россияне.

"Вероника с семьей пряталась в подвале все это время. Танковый снаряд залетел точно в вентиляционное окошко. В мгновение ока девочка потеряла отца, бабушку, дядю с женой. Несколько дней ребенок был в коме. По словам врачей, она получила тяжелые травмы спинного и головного мозга", - рассказал Ермак.

Он также сообщил, что Вероника уже ходит и учится управлять парализованной правой рукой.

Кроме того, руководитель Офиса президента упомянул об ужасах, которые пришлось пережить мариупольцам на примере истории 10-летнего Ильи.

Как рассказал Ермак, Илья и его мать Наталья попали под один из многочисленных обстрелов Мариуполя. В результате чего женщина была ранена в голову, а самому мальчику раздробило ногу.

"Наталье хватило сил дотащить сына в безопасное место. Раненые и обессилевшие, они лежали на диване. Мать сжимала Илью в объятиях, пока билось ее сердце. В ту ночь ее не стало. На следующий день российские военные силой вывезли мальчика в оккупированный Новоазовск, а оттуда – в Донецк. Местные врачи собирались ампутировать Илье ногу, но на этот раз ему повезло", - рассказывает Ермак.

Он также сообщил, что все время бабушка Ильи пыталась найти похищенного россиянами ребенка и пересекла границы четырех стран, чтобы забрать внука домой. Известно, что Илью ждет длительное лечение, однако мальчик уже может двигать пальцами на поврежденной стопе.

Андрей Ермак напомнил, что по состоянию на 21 мая насчитывается еще 660 историй раненых или убитых российскими оккупантами детей. Он также отметил, что точное количество жертв установить невозможно из-за постоянных боевых действий на территории Украины.

"Но ни одна из этих историй не является историей о сопутствующих жертвах конфликта. Они все – о геноциде. Российские солдаты убивают украинцев, потому что они – украинцы. Российская армия разрушает Украину, потому что это – Украина. Именно в этом заключается цель и смысл этого вторжения", - подчеркнул Ермак.

Кроме того, руководитель Офиса президента напомнил, что по данным российских источников, на 21 мая оккупантами было депортировано на свои территории более 232 тыс. маленьких украинцев. Из них более 2 тысяч – либо сироты, либо разлученные с родителями. Парламент РФ, между тем, готовится к упрощению процедуры усыновления российскими гражданами депортированных детей.

"Это не о гуманизме. Это о безумии ненависти и уничтожении под лозунгами гуманизма. Но самое плохое, что его (геноцид, - ред.) всегда поддерживает молчаливый народ, который до потери человечности боится собственного тирана", - подытожил Ермак.

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