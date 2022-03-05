Военное преступление. Оккупанты бьют бункерными бомбами по жилым кварталам Чернигова. Фото
Россия использует при обстреле Чернигова оружие неизбирательного действия
Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Павел Чаус в Telegram.
"Российская Федерация совершает преступления против человечности – бомбит жилые кварталы Чернигова. Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в течение последних дней совершает террористические акты против жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам – написал он.
Чаус отметил, что российские войска применяют против Чернигова оружие неизбирательного действия – неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.
"Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове против жилых кварталов", — сообщил председатель ОВА.
Он добавил, что три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который сбил ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 30.57
-
EUR
Покупка 32.93Продажа 34.24
- Актуальное
- Важное