Военное преступление. Оккупанты бьют бункерными бомбами по жилым кварталам Чернигова. Фото

Об этом сообщил глава Черниговской ОВ Павел Чаус в Telegram.



"Российская Федерация совершает преступления против человечности – бомбит жилые кварталы Чернигова. Неспособная преодолеть сопротивление украинских войск, российская захватническая армия в течение последних дней совершает террористические акты против жителей Украины. Уже 3 дня подряд она наносит авиаудары по жилым кварталам города и социальным объектам – написал он.



Чаус отметил, что российские войска применяют против Чернигова оружие неизбирательного действия – неуправляемые авиабомбы ФАБ-500.



"Обычно такое оружие применяется против военно-промышленных объектов и фортификационных сооружений. А в Чернигове против жилых кварталов", — сообщил председатель ОВА.



Он добавил, что три неразорвавшиеся бомбы были найдены сегодня на месте падения российского истребителя-бомбардировщика Су-34, который сбил ПВО.