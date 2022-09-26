Такое мнение он высказал в эфире программы "Вердикт с Сергеем Руденко" на телеканале "Еспресо".

"За 110 лет Россия третий раз проводит мобилизацию – в 1914 году, перед Первой мировой войной, в 1941 году – в ходе Второй мировой войны и сейчас, в 2022 году. Это свидетельствует о том, что путинский режим осознает ловушку, в которую он попал в Украине. Он знает, что военное поражение в Украине равно физической смерти Путина и коллапсу российской государственности. В Первой и Второй мировой войне у России были большие союзники. Надо развеять еще один миф, будто Россия может побеждать без союзников, нет, не может. Только тогда, когда есть союзники, она может показать результат", - подчеркнул Черник.

Военный эксперт также добавил, что Россия декларирует мобилизационный ресурс в пределах 25 миллионов человек.

"Думаю, что на самом деле такого ресурса у них нет, но в пределах от 3 до 5 миллионов - ресурс есть. Я сомневаюсь, что они могут даже этих 300 тыс. поставить в строй. 24 февраля в Украину зашла подготовленная группировка, которая насчитывала от 180 до 200 тыс. Часть мы перемололи, часть они заменили через скрытую мобилизацию и 150-180 тыс. это достаточно серьезный ресурс.Я считаю, что 100% он будет низкопробным, но нас это не должно расхолаживать. Бои как шли, так и идут, мы должны убить как можно больше врага", - подчеркнул Черник.

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