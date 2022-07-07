Об этом французский депутат Европарламента заявил в комментарии Guildhall.

"Все в ЕС понимают, что если Украина терпит поражение, то поражение терпит Европа. Но вопрос в том, хотим ли мы, чтобы Россия проиграла? Нашей стратегической целью должно быть поражение армии России в Украине", – сказал Рафаэль Глюксман. - Если нашей целью является стратегическое поражение России, то на сегодняшний день мы делаем недостаточно, мы должны делать гораздо больше и намного быстрее. Если у нас другая цель, тогда у нас большие проблемы. Ведь пока российская армия не потерпела поражение в Украине и не столкнулась с последствиями собственных преступлений, то у нас будет еще больше преступлений, войн и разрушений, еще больше опасности и угроз для наших экономик, и еще больше трагедий".



"Во-первых, о чем говорилось с самого начала, – да, мы не будем воевать непосредственно с Россией, а значит мы должны сделать все возможное, чтобы помочь Украине победить в этой войне. Это означает принятие более серьезных санкций, среди которых полное и немедленное эмбарго на газ и энергоресурсы. Это означает гораздо больше персональных санкций, конфискацию их активов и передачу Украине. И это также означает гораздо большую военную помощь Украине", – пояснил французский европарламентарий.

Президент Путин в четверг, 7 июля, сказал, что Россия еще "серьезно пока ничего не начинала" и если Запад хочет победить армию РФ на поле боя, то может попробовать.

Эксперты Forbes подсчитали, сколько советских ракет осталось у России.

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