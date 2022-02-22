Военное положение в Украине будет в случае широкой эскалации со стороны РФ, - Зеленский
22 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в случае широкой эскалации со стороны России в стране введут военное положение, однако выразил надежду, что этого не произойдет
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Президент выразил надежду, что РФ не решит против Украины "мощную войну" и не будет "широкой эскалации" с ее стороны.
"Если будет, то будет введено военное положение", - подчеркнул Владимир Зеленский.
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