Военное положение в Украине будет в случае широкой эскалации со стороны РФ, - Зеленский

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Президент выразил надежду, что РФ не решит против Украины "мощную войну" и не будет "широкой эскалации" с ее стороны.



"Если будет, то будет введено военное положение", - подчеркнул Владимир Зеленский.

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