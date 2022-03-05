Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет, - СНБО

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram.

Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.

Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.

Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату.

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"Смс-сообщения об угрозах отключения мобильной связи или начислении штрафов за кредиты или коммуналку из-за неуплаты не подтвердились", - говорится в сообщении.