Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, но пени и штрафов не будет, - СНБО
В СНБО Украины опровергли якобы гарантированное государством аннулирование уплаты коммунальных платежей, банковских кредитов и услуг мобильной связи во время войны с РФ
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны в Telegram.
- Военное положение не освобождает граждан от платы за коммуналку, однако пеня и штрафы не начисляются.
- Большинство украинских банков инициировали отсрочку уплаты по займам до июня.
- Операторы мобильной связи значительно увеличили кредитные лимиты на разговоры и интернет и отсрочили их оплату.
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