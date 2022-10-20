Об этом информирует в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.

"Ничтожный указ Путина о введении военного положения на временно оккупированных территориях это подготовка к мобилизации мужчин как пушечного мяса в ряды российской армии. Мелитопольцам, как и жителям всех временно оккупированных территорий, нужно срочно при любой возможности выезжать", - Федоров.

Мэр подчеркнул, что российские захватчики могут вламываться с оружием в дома жителей временно оккупированных территорий и будут похищать мужчин, чтобы отправить воевать против Украины, а имущество будут изымать для нужд армии.

"Призываю всех, а особенно мужчин призывного возраста, как можно скорее эвакуироваться с оккупированных территорий, чтобы избежать принудительной мобилизации во вражескую армию. Сейчас это со сложностями, но можно сделать через Васильевку, через временно оккупированный Крым и через Новоазовск", - добавил Федоров.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.

Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.

Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля.

Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных Россия перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения".

Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины.

15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.

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