"Военное положение" Путина - это подготовка мобилизации": мэр Мелитополя призвал мужчин срочно уезжать с оккупированных территорий
Мэр Мелитополя призвал жителей временно оккупированных территорий выезжать в связи с указом о военном положении на Запорожье и подготовкой к мобилизации
Об этом информирует в телеграме городской голова Мелитополя Иван Федоров.
"Ничтожный указ Путина о введении военного положения на временно оккупированных территориях это подготовка к мобилизации мужчин как пушечного мяса в ряды российской армии. Мелитопольцам, как и жителям всех временно оккупированных территорий, нужно срочно при любой возможности выезжать", - Федоров.
Мэр подчеркнул, что российские захватчики могут вламываться с оружием в дома жителей временно оккупированных территорий и будут похищать мужчин, чтобы отправить воевать против Украины, а имущество будут изымать для нужд армии.
"Призываю всех, а особенно мужчин призывного возраста, как можно скорее эвакуироваться с оккупированных территорий, чтобы избежать принудительной мобилизации во вражескую армию. Сейчас это со сложностями, но можно сделать через Васильевку, через временно оккупированный Крым и через Новоазовск", - добавил Федоров.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране.
- Владимир Путин ввел режим "военного положения" на временно оккупированных территориях Запорожской, Херсонской, Луганской и Донецкой областей.
- Военное положение, объявленное президентом РФ Владимиром Путиным на временно оккупированных территориях Украины, это "отчаянная тактика", направленная на установление контроля.
- Аналитик Defense Express Сергей Згурец считает, что проблемы обеспечения всем необходимым мобилизованных российских военных Россия перенесет на аннексированные регионы Украины, в которых диктатор Владимир Путин незаконно ввел режим "военного положения".
- Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины.
- 15 октября мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что российские захватчики незаконно удерживают на блокпосте в Васильевке 4 тыс. человек.
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