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Военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться, - Госдеп США

26 июля, 2023 среда
06:07
Мир

В Госдепартаменте США отмечают, что Иран остается главной опорой РФ, а военное партнерство между странами продолжает углубляться

Об этом заявил во время брифинга в Вашингтоне замглавы Госдепартамента США Ведант Пател, передает Укринформ.

По просьбе прокомментировать информацию разведки США о строительстве на территории России завода по изготовлению иранских дронов, он отметил: "Иран остается главной военной опорой России. Россия получила от Ирана сотни одноразовых ударных БПЛА, а также оборудование для производства беспилотников".

Пател напомнил, что российское войско применяет иранские дроны для ударов по Киеву и другим регионам, чтобы терроризировать украинское население.

"Это военное партнерство между Россией и Ираном продолжает углубляться", - подчеркнул он.

Завод по строительству "шахедов" в РФ

Еще в ноябре 2022 появилась информация, что российские террористы и их партнеры из Ирана якобы договорились о совместном производстве беспилотников для применения в войне против Украины. Российский же диктатор Владимир Путин поручил создать систему подготовки специалистов в сфере разработки и производства беспилотников.

В феврале 2023-го западные СМИ снова писали, что Иран и Россия ведут тайные переговоры о строительстве завода по производству дронов-камикадзе. Тогда Иран опроверг эту информацию.

В июне американская разведка заявила, что Иран предоставляет России материалы для строительства завода по производству беспилотников на востоке от Москвы, поскольку РФ стремится получить постоянные поставки оружия для войны в Украину. Там считают, что завод может заработать в начале 2024 года. А уже 25 июля США сказали, что такое производство может существенно повлиять на войну в Украине.

Иран предоставляет "шахеды" и другое оружие России для атак на Украину

Вражеское войско активно применяет иранские дроны для нанесения ударов по украинской территории. Ранее Запад неоднократно заявлял договоренности Москвы с Тегераном о поставках дронов, однако они долгое время всячески отвергали эти обвинения.

В феврале CNN писало, что Иран модифицировал дроны-камикадзе, которые он поставляет России, чтобы взрывные боеголовки могли нанести максимальный ущерб объектам инфраструктуры Украины. В мае же издание отмечало, что Иран снабжает России Каспийским морем все больше боеприпасов, а Запад не может этому помешать.

5 июня в СМИ попал контракт о закупке Россией у Ирана артиллерийских и танковых снарядов, а также ракет разного размера. А WSJ писало: западные эксперты, изучавшие иранский дрон-камикадзе, сбитый в Украине, заявили о детали, изготовленной в Китае в начале 2023 года. Это может означать, что Пекин является поставщиком.

Впоследствии в Белом доме заявили, что Иран планирует построить в РФ завод беспилотников, производство может начаться в 2024 году.

А в Воздушных силах Украины говорили, что Иран может поставлять России беспилотники не только по воздуху, но и по морю. Там предполагали и получение Россией от Ирана не только дронов "Шахед", но и беспилотников Mohajer-6.

Уже 18 июля Иран заявил о поддержке территориальной целостности Украины и выступил за завершение войны путём политического урегулирования.

Россия
оружие
Иран
США
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