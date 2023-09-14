1. Большую часть этого НДФЛ местные бюджеты используют для нужд военных на местах. Благоустройство в/ч, ремонт авто, дроны, экипировка. Знаю главу одной из общин, убедившего комбрига открыть воинскую часть именно у него. На смену первый предложил тратить почти весь НДФЛ на покрытие нужд этой бригады. Также мне сразу написали обеспокоенные ребята, которые получали финансирование своих "надо уже на вчера" за счет местных бюджетов, и теперь боятся его потерять.

2. У общин есть дополнительные расходы в связи с расположением на их территориях в/ч. Нужно больше средств на коммунальные учреждения и инфраструктуру разных видов. Ну, и конечно на дороги. К которым военная техника не очень снисходительна и ласкова. Добавьте к этому почти неизбежные прилеты, последствия которых в прямом и переносном смысле тоже придется разгребать местным властям.

Читайте также: Фактические показатели инфляции значительно ниже прошлогодних прогнозов

3. Местные бюджеты платят в центральный примерно 13 миллиардов гривен НДФЛ и 40 миллиардов гривен ЕСВ ежегодно. Так что Минфин может выбрать определенные профессии и сказать, что с них не платятся налоги в местные казны?

А почему тогда в ответ общины не могут заявить, что они не хотят платить налоги с зарплат учителей и врачей в госказну? Тогда еще не факт, что минфин получит дополнительный доход в бюджет, на который рассчитывает.

4. Сроки. Предупреждать общины, где расположены в/ч, за три недели, что все поступления застопорятся в следующем месяце — это очень некорректно. Как это происходит уже сейчас: приходит к местному голове командир со списком необходимого своим ребятам. А тот разводит руками, мол, извини, друг, я не знаю, как с октября будут поступать деньги, в каком объеме и когда. Анонсировать подобные предложения можно только параллельно с детальным планом, каким образом будут финансироваться расходы общин и военных. Этого не было сделано.

Читайте также: Правительство вместе с правоохранителями добивают оборонную отрасль

5. В этой дискуссии вообще выпали общины, потерявшие НДФЛ, потому что их жителей-мужчин мобилизовали. Пока они проиграют что в действующей ситуации, что в предложенной минфином редакции.

Моя позиция такова: военное НДФЛ должно оставаться на местах, но хотя бы часть его должна идти в общину мобилизованного бойца.

Источник

Об авторе. Марьян Заблоцкий, народный депутат Украины

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.