Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.

"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.

Сообщается, что ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не дается время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.

"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка", - сообщает Генштаб.

Также известно, что в течение 12 сентября авиация Сил обороны осуществила семь ударов: были поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники и уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника.

В результате огневого воздействия были поражены пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника. В зону поражения также попали вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.

"На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны", - говорится в сообщении.

Воины 44-й отдельной артиллерийской бригады имени Данила Апостола принимают участие в освобождении оккупированных российскими захватчиками территорий Украины.

12 сентября стало известно, что территория Дергачевской громады Харьковской области полностью деоккупирована.

12 сентября украинские воины вошли в ранее полностью оккупированный рашистами Святогорск Донецкой области. На горсовете развевается украинский флаг, а в близлежащих местах идет зачистка.

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