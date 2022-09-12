Военное командование РФ приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины, - Генштаб
Недоверие к высшему командованию заставило большое количество российских "добровольцев" категорически отказаться от перспективы службы в боевых условиях
Об этом сообщили в вечерней сводке Генштаба.
"Военное командование Российской Федерации приостанавливает отправку новых, уже сформированных подразделений на территорию Украины. На ситуацию влияет информация о действительном количестве погибших, при этом не учитываются потери из числа частных военных компаний и мобилизованных с временно оккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ситуация ухудшается из-за общего отношения к собственным раненым. В российских госпиталях сознательно упрощаются диагнозы и характер боевых травм, не дается время на реабилитацию, чтобы быстрее вернуть военнослужащих в зону боевых действий.
"Силы обороны успешно отразили атаки противника в районах населенных пунктов Майорск, Николаевка Вторая, Бахмут, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка", - сообщает Генштаб.
Также известно, что в течение 12 сентября авиация Сил обороны осуществила семь ударов: были поражены пять опорных пунктов и мест сосредоточения живой силы и техники и уничтожены две позиции средств противовоздушной обороны противника.
В результате огневого воздействия были поражены пункты управления разного уровня и районы сосредоточения живой силы противника. В зону поражения также попали вражеские средства противовоздушной обороны, радиоэлектронной борьбы, артиллерийские подразделения, склады боеприпасов и горюче-смазочных материалов.
"На освобожденных территориях идет зачистка, сохраняется высокий риск минной опасности. Фиксируются массовые преступления врага на украинской земле, факты нарушения международного гуманитарного права и правил ведения войны", - говорится в сообщении.
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