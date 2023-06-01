Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны.

31 мая Кадыров заявил, что чеченские силы получили новые приказы и теперь отвечают за линию фронта в Донецкой области Украины. Он призвал чеченские подразделения начать "активную боевую деятельность" и "освободить ряд населенных пунктов".

По словам Кадырова, спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" уже двигаются в направлении Марьинки, расположенной юго-западнее Донецка.

"Минобороны России также заявляло, что наступательные действия на Марьинском направлении вели десантно-штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат"", - говорится в сообщении.

Кроме того, российское военное командование приказало Росгвардии и чеченским войскам Ахмата приступить к наступательным действиям на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кадыров заявил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям и подчеркнул, что их начало произошло еще до контрнаступления украинских войск.

"На момент написания статьи ISW не замечает никаких признаков чеченской наступательной операции в Запорожье или в Херсоне", - написали в Институте.

Согласно данным ISW, чеченские войска в основном оставались в резерве после боевых действий в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске, и их активное участие ограничивалось некоторыми наступательными действиями в районе Белогоровки Луганской области.

Аналитики также фиксировали, как кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Ранее Кадыров заявлял, что на 8 мая в Чечне находится 3300 военнослужащих Северо-Ахматского полка. Однако аналитики ISW предположили, что Кадыров экономил свои силы, удерживая их на месте, вместо направления на передовую.

"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовом рядом с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы", - говорится в отчете.

Отмечается, что если заявление Кадырова о том, что в Украине находится 7000 боевиков, близко к правде, его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций.