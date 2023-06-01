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Военное командование РФ хочет заменить в наступательных операциях в Украине вагнеровцев кадыровцами, - ISW

1 июня, 2023 четверг
06:47
Война с Россией

Российское военное командование, возможно, отдало приказ силам чеченского лидера Рамзана Кадырова начать наступление в Украине после вывода сил ЧВК Вагнера из Бахмута

Об этом говорится в ежедневном анализе Института изучения войны.

31 мая Кадыров заявил, что чеченские силы получили новые приказы и теперь отвечают за линию фронта в Донецкой области Украины. Он призвал чеченские подразделения начать "активную боевую деятельность" и "освободить ряд населенных пунктов".

По словам Кадырова, спецназ "Ахмат" и полк специального назначения "Север-Ахмат" уже двигаются в направлении Марьинки, расположенной юго-западнее Донецка.

"Минобороны России также заявляло, что наступательные действия на Марьинском направлении вели десантно-штурмовые отряды 5-й отдельной мотострелковой бригады 1-го армейского корпуса и спецназа "Ахмат"", - говорится в сообщении.

Кроме того, российское военное командование приказало Росгвардии и чеченским войскам Ахмата приступить к наступательным действиям на линии фронта в Запорожской и Херсонской областях. Кадыров заявил, что эти подразделения уже начали тактическую подготовку к этим наступательным действиям и подчеркнул, что их начало произошло еще до контрнаступления украинских войск.

"На момент написания статьи ISW не замечает никаких признаков чеченской наступательной операции в Запорожье или в Херсоне", - написали в Институте.

Согласно данным ISW, чеченские войска в основном оставались в резерве после боевых действий в Мариуполе, Северодонецке и Лисичанске, и их активное участие ограничивалось некоторыми наступательными действиями в районе Белогоровки Луганской области.

Аналитики также фиксировали, как кадыровцы действовали в качестве полицейских сил в тылу на оккупированных территориях юга Украины и проводили локальные боевые разведывательные операции в Запорожской области.

Ранее Кадыров заявлял, что на 8 мая в Чечне находится 3300 военнослужащих Северо-Ахматского полка. Однако аналитики ISW предположили, что Кадыров экономил свои силы, удерживая их на месте, вместо направления на передовую.

"Ограниченное участие чеченских подразделений на передовом рядом с упором Кадырова на вербовку может свидетельствовать о том, что Кадыров не решается задействовать свои силы для проведения наступательных операций в Украине, несмотря на свои ультранационалистические нарративы", - говорится в отчете.

Отмечается, что если заявление Кадырова о том, что в Украине находится 7000 боевиков, близко к правде, его силы не смогут успешно провести несколько значительных наступательных операций.

  • Напомним, 20 мая главарь российского ПИК Вагнера Евгений Пригожин обнародовал видео с заявлением о якобы полной оккупации россиянами украинского города Бахмут. На что заместитель министра обороны Украины Анна Маляр ответила , что в Бахмуте тяжелые бои, а ситуация критическая. Вместе с тем наши войска держат оборону в районе "Самолет".
  • В вечернем (20 мая) и утреннем (21 мая) сводках Генштаба речь шла о продолжающихся боях за город. Минобороны РФ заявило о взятии города в полночь 21 мая.
  • 21 мая заместитель министра обороны Анна Маляр заявила , что Вооруженные Силы Украины взяли Бахмут в полуокружение, что дает возможность уничтожать россиян – врага в подконтрольной части города приходится обороняться. В тот же день командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал, что украинские воины продвигаются по флангам в пригороде Бахмута и фактически приближаются к взятию города в тактическое окружение. А спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый подчеркнул : украинские защитники в воскресенье продвинулись на около 200 метров на некоторых участках возле Бахмута. Кроме того, они продолжают удерживать юго-западный участок города.
  • 22 мая спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый заявил , что ВСУ за сутки смогли еще больше продвинуться под Бахмутом - на расстояние от 200 до 400 метров.
  • Утром 23 мая Генштаб ВСУ отчитывался, что на Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. А бои за город Бахмут продолжаются .
  • 25 мая Пригожин сообщил о начале вывода подразделений из Бахмута. К 1 июня позиции будут переданы подразделениям минобороны РФ.
  • 27 мая Институт изучения войны констатировал, что украинские военные фактически перехватили инициативу в боях вокруг Бахмута .
  • 29 мая в Бахмут на замену "вагнеровцам" зашли подразделения воздушно-десантных войск оккупанта и мотострелковые подразделения.
Украина
Россия
Донетчина
Марьинка
Бахмут
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