English Львов Главная
ru ua en
English Львов Главная
Борьба за свободу слова
Война с Россией: хроника
Главная война с Россией Военно-воздушные силы Украины из-за войны могут перейти на новое вооружение раньше, чем планировалось, - Юрий Игнат

Военно-воздушные силы Украины из-за войны могут перейти на новое вооружение раньше, чем планировалось, - Юрий Игнат

22 июля, 2022 пятница
21:31
война с Россией

Военно-воздушные силы ВСУ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину готовились перейти на новые виды вооружения

Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Из-за полномасштабной войны переход на новое вооружение может произойти раньше, чем планировалось, — сказал он.

"Еще несколько лет назад в Воздушных силах было принято видение до 2035 года, где все это расписано не только в отношении боевой авиации, но и зенитно-ракетных войск и других видов. Воздушные силы — это большой вид войск, второй по численности. В мирное время он насчитывает около 50 тыс. военнослужащих: авиация, зенитно-ракетные войска, беспилотники, радиоэлектронная разведка, связь и многие другие... Война внесла свои коррективы и, возможно, уже как позитив, мы перейдем раньше на это вооружение, чем было прописано в видении до 2035 года", - отметил Игнат.

"Мы должны переходить на новое вооружение. Если же западное вооружение будет технологичным, будет выполнять те задачи, которые нужны Украине, возможно, это будет меньше бригад, но они будут качественнее укомплектованы и качественнее технологически выполнять свои задачи", - добавил представитель ВВС.

  • 19 июля Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новости
Украина
военные силы Украины
Военные новости
Читайте также:
HIMARS
Автор
21 июля, 2022 четверг
Рамштайн-4. Что будет дальше с HIMARS для Украины
21 июля, 2022 четверг
Корректировал российский огонь по аэропорту Кривого Рога: СБУ задержала управленца одного из самых мощных предприятий региона
Вадим Денисенко
22 июля, 2022 пятница
Лукашенко будет петлять до последнего наступление из Беларуси на территорию Украины, - Денисенко
Киев
+24°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.48
    Покупка 37.48
    Продажа 38.65
  • EUR
    Покупка 37.88
    Продажа 39.15
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2022, пятница
22 июля
22:49
Олаф Шольц
Россия – опасный поставщик газа, – Олаф Шольц
22:37
$1 миллиард ежемесячно. В Минэкономики озвучили доходы от открытия "зернового коридора"
22:22
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 22 июля
22:19
Буданов предлагает Молдове помощь в деоккупации Приднестровья
22:11
Рашисты выпустили в направлении Запорожья 20 ракет. Большинство ракет утонули в Днепре
22:08
Зеленский рассказал о дневных потерях ВСУ
21:57
На фото Владимир Зеленский
"Путин пришел сюда, убил людей, а теперь говорит, что Украина не желает переговоров". Зеленский дал интервью The Wall Street Journal
21:51
Россия обстреляла жилые кварталы Славянска кассетными боеприпасами
21:45
Должны заставить Россию выполнить это соглашение – США прокомментировали договоренность об экспорте украинского зерна
21:26
4 HIMARS и 580 дронов Phoenix Ghost. В США рассказали о новом пакете помощи Украине от США
21:18
На фото Дмитрий Кулеба
Кулеба о давлении ЕС на Россию: "Приближаемся к историческому введению санкций на газ"
21:15
На противотанковой мине в Киевской области подорвался трактор
21:10
Буданов подтвердил: Россия планирует атаковать Одессу в следующем году
20:57
"Кричат матом вдогонку, помогают украинским ДРГ": жители Лисичанска поразили оккупационного пропагандиста поддержкой Украины
20:53
Россияне не смогут долго защищать Херсон, - британский военный эксперт
20:31
В Европоле заверили, что не фиксировали фактов контрабанды оружия из Украины
20:27
Обновлено
В Одессе прогремел взрыв
20:24
"Ганяли пацанов под Изюмом так, что они закончились": оккупант пожаловался жене на эффективность ВСУ
20:18
В Стамбульском соглашении об экспорте зерна нет никаких неприемлемых условий, навязываемых Россией, - Буданов
20:17
Дмитрия Гордона "посадили" в Москве: суд заочно арестовал украинского журналиста
19:58
Эксклюзив
На фото Вооруженные силы Украины
Вскоре на Южном направлении будет много положительных новостей, – советник министра МВД Смирнов
19:53
Украинские военные испепелили палаточный городок врага вблизи Запорожской АЭС
19:49
В войсках РФ происходит системное употребление алкоголя и неповиновение офицерам, - Генштаб
19:47
Украинские экипажи проходят в Шотландии обучение эксплуатации миноискателей Sandown
19:36
На фото Владимир Зеленский
Зеленский приказал образовать Приморскую городскую военную администрацию в Запорожье
19:29
Кубраков об экспорте зерна: "Считаю, что это соглашение мы подписываем на наших условиях"
19:23
"Было 107, осталось 10": разведка перехватила рассказ рашиста о потерях в его подразделении
19:20
На Ривненщине депутаты от "Слуги Народа", "Батькивщины" и еще двух партий добиваются увольнения председателя облсовета, предлагавшего запретить УПЦ (МП)
19:19
Эксклюзив
Николай Маломуж
Исключение из санкций ЕС российского титана дает возможность России производить ракеты, ПВО, подлодки, - генерал Маломуж
19:08
Карта боевых действий в Украине: обзор ситуации в Херсонской области 21-22 июля
18:53
Эксклюзив
Николай Княжицкий
Законного способа лишить Корбана гражданства Украины нет, - Княжицкий
18:52
Страны Балтии, Польша и Румыния предлагают открыть в Брюсселе мемориал жертвам тоталитаризма
18:48
Польша обвинила Германию в задержке вооружения, которое Варшава должна была получить вместо переданного Украине
18:46
Додо
Самый дорогой футболист "Шахтера" перешел в итальянский клуб
18:43
Украинский TikTok перевели из "российского" региона в "европейский", - Минцифра
18:27
ВМС Великобритании отследили в Северном море движение российских субмарин
18:22
Лукашенко продвигает сценарий "Минска-3", - Центр противодействия дезинформации
18:19
В Киеве задержали двух человек, собиравших информацию для врага
18:03
Никополь
Жителей Никополя предупреждают о возможном новом обстреле. Призывают покидать улицы
18:02
Польша дополнительно примет на лечение 30 украинских военнослужащих
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV