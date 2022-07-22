Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.

Из-за полномасштабной войны переход на новое вооружение может произойти раньше, чем планировалось, — сказал он.

"Еще несколько лет назад в Воздушных силах было принято видение до 2035 года, где все это расписано не только в отношении боевой авиации, но и зенитно-ракетных войск и других видов. Воздушные силы — это большой вид войск, второй по численности. В мирное время он насчитывает около 50 тыс. военнослужащих: авиация, зенитно-ракетные войска, беспилотники, радиоэлектронная разведка, связь и многие другие... Война внесла свои коррективы и, возможно, уже как позитив, мы перейдем раньше на это вооружение, чем было прописано в видении до 2035 года", - отметил Игнат.

"Мы должны переходить на новое вооружение. Если же западное вооружение будет технологичным, будет выполнять те задачи, которые нужны Украине, возможно, это будет меньше бригад, но они будут качественнее укомплектованы и качественнее технологически выполнять свои задачи", - добавил представитель ВВС.

19 июля Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35.

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