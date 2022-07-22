Военно-воздушные силы Украины из-за войны могут перейти на новое вооружение раньше, чем планировалось, - Юрий Игнат
Военно-воздушные силы ВСУ задолго до начала полномасштабного вторжения РФ в Украину готовились перейти на новые виды вооружения
Об этом заявил спикер командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат.
Из-за полномасштабной войны переход на новое вооружение может произойти раньше, чем планировалось, — сказал он.
"Еще несколько лет назад в Воздушных силах было принято видение до 2035 года, где все это расписано не только в отношении боевой авиации, но и зенитно-ракетных войск и других видов. Воздушные силы — это большой вид войск, второй по численности. В мирное время он насчитывает около 50 тыс. военнослужащих: авиация, зенитно-ракетные войска, беспилотники, радиоэлектронная разведка, связь и многие другие... Война внесла свои коррективы и, возможно, уже как позитив, мы перейдем раньше на это вооружение, чем было прописано в видении до 2035 года", - отметил Игнат.
"Мы должны переходить на новое вооружение. Если же западное вооружение будет технологичным, будет выполнять те задачи, которые нужны Украине, возможно, это будет меньше бригад, но они будут качественнее укомплектованы и качественнее технологически выполнять свои задачи", - добавил представитель ВВС.
- 19 июля Воздушные силы ВСУ в районе Новой Каховки сбили российский истребитель Су-35.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.48
Покупка 37.48Продажа 38.65
-
EUR
Покупка 37.88Продажа 39.15
- Актуальное
- Важное