Военно-стратегические учения не смогли поддержать способность россиян проводить широкомасштабные наступательные операции, - британская разведка

Об этом сообщает британская разведка.

Как отмечается в сообщении, 1 сентября военные РФ начали совместные стратегические учения "Восток 22". В них, по словам России, примут участие 50 тысяч военных. Однако британские разведчики уверены, что привлекут не более 15 тыс. военнослужащих - это около 20% участвовавших в таких учениях 2018 года.

Разведка отмечает, что даже такие военно-стратегические учения не помогают армии РФ проводить широкомасштабные операции.

"Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддерживать способность военных проводить широкомасштабные, сложные операции", - пишут разведчики.

Они уверены, что мероприятия типа "Востока 22" направлены лишь на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.

Американский институт изучения войны заявил , что ВСУ нужно время на успешное проведение контрнаступления, ведь оно состоит из многих слаженных операций.

Британская разведка сообщила, что россияне перебрасывают на юг Украины заранее сформированные подразделения, чтобы отразить контрнаступление ВСУ.