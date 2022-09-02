Военно-стратегические учения не смогли поддержать способность россиян проводить широкомасштабные наступательные операции, - британская разведка
Россияне проводят совместные стратегические учения "Восток 22", чтобы поразить российских лидеров и международную аудиторию
Об этом сообщает британская разведка.
Как отмечается в сообщении, 1 сентября военные РФ начали совместные стратегические учения "Восток 22". В них, по словам России, примут участие 50 тысяч военных. Однако британские разведчики уверены, что привлекут не более 15 тыс. военнослужащих - это около 20% участвовавших в таких учениях 2018 года.
Разведка отмечает, что даже такие военно-стратегические учения не помогают армии РФ проводить широкомасштабные операции.
"Военные действия России в Украине показали, что российские военно-стратегические учения, такие как "Восток", не смогли поддерживать способность военных проводить широкомасштабные, сложные операции", - пишут разведчики.
Они уверены, что мероприятия типа "Востока 22" направлены лишь на то, чтобы произвести впечатление на российских лидеров и международную аудиторию.
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