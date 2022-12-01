Об этом было заявлено в среду, 30 ноября, передает DW.

Это нужно, чтобы быстрее и эффективнее выполнять растущие на фоне войны России с Украиной госзаказы, пояснили представители ВПК.

"Если раньше в Брюсселе существовало как бы два мира – мир НАТО и мир ЕС, то сейчас эти два мира сплавились воедино", – заявил немецкий евродепутат Михаэль Галер.

Между тем, представитель итальянского военно-промышленного холдинга Leonardo Джованни Соккодато призвал к консолидации профильных европейских производителей, что позволит быстрее и эффективнее выполнять госзаказы, которые существенно выросли из-за российско-украинской войны.

"Промышленность должна научиться быстрее поставлять товары, быстрее заполнять арсеналы. Мы должны перевести индустрию мирного времени в индустрию, готовую к кризисам и конфликтам". По конкретным предложениям он выступил с инициативой создания современной коллективной системы раннего предупреждения на случай воздушной атаки в одну из стран Европейского Союза.

Напомним, турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину судов-электростанций

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb