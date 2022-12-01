Военно-промышленный комплекс ЕС предлагают перевести в режим, который "готов к кризисам и конфликтам"
На Берлинской конференции по безопасности предложили перевести военно-промышленный комплекс ЕС в кризисный режим
Об этом было заявлено в среду, 30 ноября, передает DW.
Это нужно, чтобы быстрее и эффективнее выполнять растущие на фоне войны России с Украиной госзаказы, пояснили представители ВПК.
"Если раньше в Брюсселе существовало как бы два мира – мир НАТО и мир ЕС, то сейчас эти два мира сплавились воедино", – заявил немецкий евродепутат Михаэль Галер.
Между тем, представитель итальянского военно-промышленного холдинга Leonardo Джованни Соккодато призвал к консолидации профильных европейских производителей, что позволит быстрее и эффективнее выполнять госзаказы, которые существенно выросли из-за российско-украинской войны.
"Промышленность должна научиться быстрее поставлять товары, быстрее заполнять арсеналы. Мы должны перевести индустрию мирного времени в индустрию, готовую к кризисам и конфликтам". По конкретным предложениям он выступил с инициативой создания современной коллективной системы раннего предупреждения на случай воздушной атаки в одну из стран Европейского Союза.
- Напомним, турецкая компания ведет переговоры о поставках в Украину судов-электростанций
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