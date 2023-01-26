Военно-промышленная компания Rheinmetall поставит Украине снаряды в танки Leopard
Военно-промышленная компания Rheinmetall в знак поддержки Украины готова послать ей большое количество боеприпасов для танков Leopard, которые отправят Германия и союзники
Об этом сообщает Tagesschau .
Отмечают, что компания Rheinmetall из Дюссельдорфа в качестве меры пресечения увеличила свои производственные мощности.
"Rheinmetall готов и, как мера пресечения, значительно увеличил свои мощности по производству боеприпасов - особенно в секторе крупных калибров", - пояснили в компании.
Там добавили, что уже инвестировали в это средства и будут продолжать это делать. Для этого они будут строить новые производственные мощности и нанимать персонал.
Таким образом, концерн сможет удовлетворить рост спроса со стороны Германии, а также других стран, вошедших в состав "танковой коалиции".
"Мы делаем все возможное, чтобы поддержать Украину, НАТО и немецкое правительство, в том числе нуждающиеся в них боеприпасы", - подчеркнули в Rheinmetall.
- 25 января в ФРГ заявили, что Украина получит 14 танков Leopard 2 от Бундесвера, а также Германия разрешила странам-партнерам предоставлять украинским защитникам немецкие танки из собственных запасов.
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