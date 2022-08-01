Об этом информируют в телеграме Военно-морские силы ВСУ .

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Так, в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск," - говорится в сообщении.

В частности, наши защитники захватили офицера, прапорщика и 9 мобилизованных так называемой ДНР.

"Попавшим в плен оккупантам повезло, потому что Украина соблюдает нормы международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", - добавили в ВМС.

В течение вчерашних суток Военно-морские силы уничтожили боевую машину пехоты армии РФ, также более 20 человек были ликвидированы или ранены.

1 августа в разведке рассказали о первом важном результате контрнаступления ВСУ в Херсонской области.

Вооруженные силы Украины ракетами HIMARS уничтожили железнодорожный эшелон из более чем 40 вагонов, прибывший из Крыма с живой силой, техникой и боеприпасами на железнодорожную станцию Бриловка Херсонской области.

Британская разведка сообщила, что Россия вынуждена перебрасывать войска с Донбасса , чтобы удержать оккупированные территории на Юге Украины.

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