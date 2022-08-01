Военно-морские силы захватили в плен 11 оккупантов во время контрнаступления на Херсонщине
За прошедшие сутки воины Военно-морских сил ВСУ во время контрнаступления на Херсонском направлении захватили в плен 11 рашистов
Об этом информируют в телеграме Военно-морские силы ВСУ .
"Военнослужащие воинских частей и подразделений Командования морской пехоты Военно-морских сил Вооруженных сил Украины в составе группировок продолжают давать достойный отпор агрессору. Так, в результате успешных контрнаступательных действий на Херсонском направлении, украинские воины захватили в плен 11 военнослужащих российских оккупационных войск," - говорится в сообщении.
В частности, наши защитники захватили офицера, прапорщика и 9 мобилизованных так называемой ДНР.
"Попавшим в плен оккупантам повезло, потому что Украина соблюдает нормы международного права. Все пленные переданы в соответствующие компетентные органы", - добавили в ВМС.
В течение вчерашних суток Военно-морские силы уничтожили боевую машину пехоты армии РФ, также более 20 человек были ликвидированы или ранены.
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