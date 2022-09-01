Военно-морские силы за сутки уничтожили по меньшей мере 6 оккупантов и артиллерийскую систему врага
За сутки 31 августа бойцы Военно-морских сил ликвидировали по меньшей мере шестерых российских оккупантов, ворвавшихся в Украину. Также защитники уничтожили артиллерийскую систему врага
Об этом информирует в телеграме пресс-служба Военно-морских сил ВСУ .
"31 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - информируют в ВМС.
Артиллеристы ударили по месту дислокации подразделения армии РФ с военной техникой. Как следствие ликвидированы 6 оккупантов и одна артиллерийская система "Мста-Б".
- Украинская авиация на Юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов.
- 31 августа Анатолий Штефан заявил, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант армии РФ Даниил Конышев. Также он сообщил о ликвидации лейтенанта российского центра спецназначения "Витязь" Александра Потапова.
- 31 августа наши военные на южном направлении уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.
- На войне РФ против Украины ликвидировали командира российского гаубического артиллерийского дивизиона лейтенанта Надир-Шаха Акболатова.
- За день 31 августа украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях.
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