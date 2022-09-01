Об этом информирует в телеграме пресс-служба Военно-морских сил ВСУ .

"31 августа военнослужащие воинских частей и подразделений морской пехоты Военно-морских сил ВС Украины в составе группировок стойко и мужественно противостояли российским оккупантам на закрепленных участках фронта", - информируют в ВМС.

Артиллеристы ударили по месту дислокации подразделения армии РФ с военной техникой. Как следствие ликвидированы 6 оккупантов и одна артиллерийская система "Мста-Б".

Украинская авиация на Юге нанесла 24 точных удара по местам сосредоточения оккупантов.

31 августа Анатолий Штефан заявил, что на войне России против Украины был ликвидирован старший лейтенант армии РФ Даниил Конышев. Также он сообщил о ликвидации лейтенанта российского центра спецназначения "Витязь" Александра Потапова.

31 августа наши военные на южном направлении уничтожили сотни оккупантов и десятки единиц вражеской техники.

На войне РФ против Украины ликвидировали командира российского гаубического артиллерийского дивизиона лейтенанта Надир-Шаха Акболатова.

За день 31 августа украинские защитники уничтожили 9 складов с боеприпасами и 3 базы россиян на оккупированных территориях.

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