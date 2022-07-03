Военно-морские силы Украины празднуют свое 30-летие
3 июля Военно-Морские силы Вооруженных сил Украины празднуют 30-летие со дня основания
Министерство обороны Украины приветствует Военно-Морские силы.
"Современные Военно-морские силы Украины – это "воины трех стихий", которые выполняют поставленные задачи при любых условиях боевой обстановки. Они крушат врагов на море, на суше, в воздухе.
Сегодня военнослужащие ВМС защищают Украину от российских захватчиков на одном из важнейших участков нашей обороны – в Черноморском регионе и южных рубежах государства. В боях с агрессором проявляют несокрушимый боевой дух, мужество и профессионализм.
Воины морского компонента обороны государства дают решительный отпор врагу и уверенно мешают преступным планам кремля уничтожить независимую Украину", - поздравили в МОУ.
В январе 1992 года Украина приступила к формированию собственных Вооруженных сил и созданию Военно-морских сил. За четыре года - 17 августа 1996 года, Леонид Кучма открыл День ВМС. Впервые он был отмечен 1 августа 1997 года.
Украинских защитников поздравил командующий объединенными силами ВСУ Сергей Наев .
"У украинского флота славная история. И во времена Киевской Руси, и во времена казачества – украинцы всегда демонстрировали отвагу на море.
После распада Советского Союза и во время бурных событий 2014 года коварный враг пытался отобрать у нас военно-морские мощности. Но всегда есть те, кто борется и не сдается.
Поэтому выражаю уважение всем украинским военным морякам, которые сохраняют верность присяге и защищают нашу страну", - сказал Наев.
Пограничники, спасатели, полицейские, нацгвардейцы и воздушное командование "Юг", защитники, которые тоже тоже защищают Украину под врага, поздравили Военно-морские силы.
Стихами, словами и песнями ВМС Украины поздравили дети.
Украинские певцы тоже поздравляют военных моряков. В частности, Александр Пономарев, Руслана, Пианобой, Владимир Гришко, Олег Собчук из "Скай", Светлана Тарабарова, Позитив, Роксолана, Ольга Цыбульская, Олег Скрипка и Кристина Соловей.
Посольство Британии по случаю праздника заверило Украину в поддержке и партнерстве.
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