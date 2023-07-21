Военно-морские силы США впервые в истории возглавит женщина

Об этом говорится в заявлении Белого дома.

"В течение своей карьеры адмирал Франкетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и политической сфере. Она - вторая женщина в истории, которая достигла ранга адмирала четырех звезд в Военно-морских силах США", - говорится в сообщении.

Отмечается, что женщина "снова сделает историю" и займет должность Главнокомандующего Военно-морскими силами и будет включена в Объединенный комитет начальников штабов.