Военно-морские силы США впервые в истории возглавит женщина
Президент США Джо Байден впервые в истории США выдвинул адмирала-женщину на должность руководителя Военно-морских сил. Ею стала Лиза Франкетти
Об этом говорится в заявлении Белого дома.
"В течение своей карьеры адмирал Франкетти продемонстрировала большой опыт как в оперативной, так и политической сфере. Она - вторая женщина в истории, которая достигла ранга адмирала четырех звезд в Военно-морских силах США", - говорится в сообщении.
Отмечается, что женщина "снова сделает историю" и займет должность Главнокомандующего Военно-морскими силами и будет включена в Объединенный комитет начальников штабов.
- 19 июля министерство обороны США объявило о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, включающего в частности боеприпасы и средства противовоздушной обороны, которые Пентагон назвал "критически важными".
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