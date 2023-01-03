Военно-морские силы ликвидировали мину в Одесской области

Об этом информируют Военно-Морские силы ВСУ .

"В море на Одесчине обнаружена очередная противокорабельная мина, сорванная с крепления штормом", – пишет пресс-служба.

Мину волны несли в сторону побережья Одесской области, однако воины ВМС контролировали ее в Черном море.

Военные предостерегают украинцев от опасности и напоминают, что купаться в море и прогуливаться в прибрежной зоне сейчас запрещено.

"Море и урез воды содержат в себе много подобных вражеских "сюрпризов". Не подвергайте себя опасности - не приближайтесь к побережью и тем более не заходите в воду. Ограничения военного положения направлены на сохранение вашей жизни и здоровья", - добавляют в Военно-Морских силах.

27 декабря 2022 года в Николаевской области близ Коблево к берегу прибилась взорвавшаяся впоследствии морская мина российских захватчиков.

30 декабря 2022 года на морском побережье Николаевщины военные обезвредили противокорабельную мину, которую вынесло штормом.

А в Днепре работники коммунальных служб обнаружили в мусорном баке пакет с минами, гранатами и шашками-детонаторами.

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