Об этом сообщил заместитель главы МИД Украины Николай Точицкий.

По его словам, с началом осени "у россиян началось очередное сезонное "обострение" инсинуаций по биологическому оружию в Украине". Так сегодня, 13 сентября, заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что США якобы пытается "заместить следы военно-биологической деятельности в Украине".

"Это является продолжением дезинформационных усилий Кремля для отчаянного оправдания широкомасштабной войны РФ против Украины, отвлечения от многочисленных военных преступлений, совершенных на территории нашего государства, и сокрытия собственной деятельности в обход положений Конвенции о запрещении биологического оружия (КБТО)", — отметил Точицкий.

Также Точицкий добавил, что Москва пытается реабилитироваться после дипломатического поражения на официальной Консультативной встрече государств-участников КБТО. По результатам этой встречи россиянам не удалось "протащить" ее ложные обвинения в адрес Украины и США.

"89 делегаций стран-участниц КБТО, в подавляющем большинстве, кроме группки российских подпевал, однозначно убедилось в сфабрикованном характере российских обвинений, грубом злоупотреблении Россией положениями Конвенции", — подчеркнул украинский чиновник.

Еще в августе 10 стран назвали российские заявления о "биологических лабораториях США" пропагандистским фейком.

В июне российские кафиры опубликовали "доказательства" существования мифических биолабораторий в Украине, где вроде бы Украина вместе с США создавали вирусы, которые бы переносили комары.

В марте 2022 года в России придумали фейк о причастности к выдуманным в Украине "биолабораториям" Джорджу Соросу и сыну Байдена.

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