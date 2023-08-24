Военная ТРО Ольга Бищук: Потери должны заставлять украинцев помнить, через что мы прошли. Спецпроект "Украина: цена свободы"

Ольга – не профессиональная военная, но уже много лет борется за украинскую свободу и независимость. Первые митинги, в которых участвовала, были еще во время Оранжевой Революции в 2004 году. По словам Ольги, тогда родила сына и не могла быть слишком активна. Через десять лет наверстала потерянное и во время Майдана 2014-го сполна присоединилась к украинскому сопротивлению. А через два дня после начала так называемой российской спецоперации уже была в армии. Сначала с собратьями должны ехать помогать подразделениям на Киевщине. Но к тому времени все подъезды к области уже были перекрыты. Оля признается, если бы командование тогда не изменило решение и они бы поехали оборонять столицу, от роты не осталось бы ничего. А они свернули на Восток и там выполняли первые боевые задания. Во время сентябрьского контрнаступления Ольга освобождала украинскую землю вместе с собратьями.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Почему ты решила пойти воевать в прошлом году во время полномасштабной войны? Почему тебе было важно отправиться в армию?

Пойти воевать я решила еще в 2014 году, когда начались первые российские вторжения и оккупации. Но тогда мой сын был еще слишком мал, чтобы его оставить. Я не имела права так поступить. Однако с тех пор началась моя подготовка к армии. Тир, физро, актуальные учения. 26 февраля 2022 года в военкомат я пришла подготовленная. Некоторые знания уже были. Наверное, в 2020 году у меня внутренне появилась какая-то безысходность, мне казалось, что этот процесс никогда не закончится, я не видела результата по освобождению наших земель. Мне казалось, я какая-то беспомощная, что нужно что-то делать, а я не могу. Поэтому, когда началась великая война, я без раздумий вступила в ряды ТрО. Мой круг друзей и родственников хорошо меня знает, мои принципы, идеи, поэтому была только поддержка и понимание. Важно, когда твое решение не подвергают сомнению и принимают. Это моя обязанность быть сейчас здесь.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Как ты думаешь, что эта война означает в целом для развития Украины и в частности освобождения от российского ига?

Грустно звучит, но прежде всего война показала нам "кто есть кто". "Отсеиваются" те, кто был лишним в твоей жизни. И это касается не только меня лично, но всех украинцев. Мы не можем расти, пока все будет так, как было. Даже одержав победу, все будет безрезультатно, пока будут люди, которые будут кричать "путин спаси", пока будут сниматься сериалы, с которых нам будут навязывать новых "героев", а люди будут это "есть", потому что другого им и не нужно. Наша беда в том, что мы постоянно хотим вождя, который все сделает, и мы заживем счастливо. Нам нужно учиться ценить себя, развиваться и вкладывать в свое будущее.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Если бы каждый из нас на своем месте делал свою работу качественно и ответственно, мы бы очень быстро стали успешным государством. И война нас этому учит. Если на фронте я буду "халявить", меня просто очень быстро здесь убьют. Очень часто моя жизнь зависит от моих решений, основанных на знаниях и навыках. И каждый, кто помогает фронту, чувствует свою причастность к приближению победы и важности. Другие, те, которые "не созданы для войны" просто "сотрутся", само общество их вытеснит. И еще очень важно, после победы мы почувствуем себя самостоятельными, независимыми от российского ига.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Что ты скажешь о реакции украинцев на войну?

Я думаю только сейчас к нам приходит сознание реальности. Сначала был шок, много резкой боли, возбуждение от побед, эйфория от потерь врага и т.д. А сейчас мы понимаем, что только мы можем завоевать для себя жизнь. Это угнетение от мысли, что это все надолго. Мы перестаем верить, что только Европа и НАТО спасет нас, снова тот "кто-то". У нас есть усталость, но мы учимся находить ресурс для дороги вперед, иначе никак. Кто если не мы. Нам болит, но мы не останавливаемся, мы тихо и неустанно делаем свою работу. Это называется принятие. Есть еще и другая сторона, не очень приятная это – безразличие. Часть украинцев не хочет видеть войну, особенно там, где она менее ощутима. Но, поверьте, война коснется каждого. Придет время и будут возникать разные вопросы, что ты сделал для своей страны? Мое мнение, что каждый должен идти воевать, менять нас, а мы должны становиться на их место. Конечно, есть те, которым лучше волонтерить, или те профессии и мужчины, которые должны делать свое дело в тылу. Если ты хороший хирург, делай свое дело в гражданской жизни. Но это небольшое количество людей, другие должны быть здесь. Не я должна прикрывать их жизнь и семьи. Потому что у меня тоже есть семья, и я тоже хочу быть с родными. Но я не могу пойти домой, потому что некому стать на мое место.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Больше года продолжается полномасштабная война. Какой ценой мы освобождаем Украину?

Нет такой цены, которая покажет нам то, что мы здесь теряем. Мы теряем человеческую жизнь, а она бесценна. Но без утрат не будет победы. Эти потери должны заставлять украинцев помнить, через что мы прошли. Только тогда мы будем ценить то, что получили.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Какой ты хотела бы видеть Украину после победы?

В мире почему-то считается, что сильное государство – авторитарное государство. Я же думаю сильная страна, которая без давления и наказания делает все для того, чтобы каждый винтик механизма работал идеально. Мы должны хотеть развиваться и изменяться. Если каждый из нас будет делать свою работу, на своем месте, качественно и ответственно – обязательно будет удача. Успешные люди – успешная страна.

Фото: личный архив Ольги Бищук

Справочно. Материал создан в рамках спецпроекта "Цена Свободы", который выходит на всех платформах Эспрессо и посвящен Дню Независимости. В спецпроекте мы анализируем разные аспекты пути Украины, от провозглашения Независимости до настоящего, рассматриваем будущие перспективы и сценарии развития после победы, показываем лицо независимой Украины и рассказываем о цене, которую приходится платить нашей стране за свободу и независимость.