"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .

"На Франкфуртской книжной ярмарке издательство Yakaboo Publishing представляет новую книгу, которая только что вышла из печати. Книга "Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле "размещена на украинском национальном стенде Украинского института книги", - говорится в заявлении.

"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле" является документальным журналом о наиболее успешных боевых специальных операциях ГУР, которые были проведены в 2022-2023 годах в трех естественных стихиях, во время полномасштабной войны РФ.

Она включает четыре основных раздела:

Воздушная операция на Азовстали. Небо: о том, как воздушным путем доставляли грузы и эвакуировали раненых из гарнизона защитников Мариуполя, окруженного россиянами на металлургическом комбинате Азовсталь.

Операция за остров Змеиный. Море: о почти пятимесячной морской военной операции по восстановлению контроля над о.Змеиным в Черном море.

Контрнаступление вблизи Харькова. Земля: о самой успешной наступательной операции украинской армии во время военного конфликта с РФ, состоявшейся осенью 2022 года.

Пленные лётчики России. История воздушного сражения с российской авиацией в украинском небе, свидетельство восьми пленных офицеров, сбитых летчиков воздушно-космических сил РФ.

"Книга - это первая литературная попытка в жанре документального репортажа рассказать о неизвестных ранее деталях боевых операций, истории и роли Главного управления разведки Минобороны Украины в войне с Россией сквозь призму собственного восприятия. Ведь сегодня военная разведка Украины является одной из самых мощных спецслужб в мире, ее спецоперации – действительно уникальные", - говорит Шевченко.

Книга имеет предисловие от начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Она базируется на 4 документальных фильмах о спецоперациях ГУР Украины, в которых участвовал автор.

Автор Артем Шевченко лично будет презентовать ее 22 октября в 13:00 на Франкфуртской ярмарке.

Предпродажа книги стартует на национальной книжной платформе Yakaboo с сегодняшнего дня.

Справочно. Артем Шевченко - офицер ВСУ и Сил обороны и безопасности Украины, писатель, журналист, документалист, лично являвшийся участником боевых действий на Харьковщине и Киевщине в 2022 году, его собственный взгляд с линии фронта на события имеет экспертную и уникальную ценность.