"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле": на Франкфуртской книжной ярмарке презентовали книгу Артема Шевченко
Артем Шевченко представляет свою книгу "Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле", которая базируется на документальных фильмах о боевых операциях ГУР в 2022-2023 годах
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
"На Франкфуртской книжной ярмарке издательство Yakaboo Publishing представляет новую книгу, которая только что вышла из печати. Книга "Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле "размещена на украинском национальном стенде Украинского института книги", - говорится в заявлении.
"Военная разведка Украины. В небе, на море, на земле" является документальным журналом о наиболее успешных боевых специальных операциях ГУР, которые были проведены в 2022-2023 годах в трех естественных стихиях, во время полномасштабной войны РФ.
Она включает четыре основных раздела:
- Воздушная операция на Азовстали. Небо: о том, как воздушным путем доставляли грузы и эвакуировали раненых из гарнизона защитников Мариуполя, окруженного россиянами на металлургическом комбинате Азовсталь.
- Операция за остров Змеиный. Море: о почти пятимесячной морской военной операции по восстановлению контроля над о.Змеиным в Черном море.
- Контрнаступление вблизи Харькова. Земля: о самой успешной наступательной операции украинской армии во время военного конфликта с РФ, состоявшейся осенью 2022 года.
- Пленные лётчики России. История воздушного сражения с российской авиацией в украинском небе, свидетельство восьми пленных офицеров, сбитых летчиков воздушно-космических сил РФ.
"Книга - это первая литературная попытка в жанре документального репортажа рассказать о неизвестных ранее деталях боевых операций, истории и роли Главного управления разведки Минобороны Украины в войне с Россией сквозь призму собственного восприятия. Ведь сегодня военная разведка Украины является одной из самых мощных спецслужб в мире, ее спецоперации – действительно уникальные", - говорит Шевченко.
Книга имеет предисловие от начальника ГУР МО Украины генерал-лейтенанта Кирилла Буданова. Она базируется на 4 документальных фильмах о спецоперациях ГУР Украины, в которых участвовал автор.
Автор Артем Шевченко лично будет презентовать ее 22 октября в 13:00 на Франкфуртской ярмарке.
Предпродажа книги стартует на национальной книжной платформе Yakaboo с сегодняшнего дня.
Справочно. Артем Шевченко - офицер ВСУ и Сил обороны и безопасности Украины, писатель, журналист, документалист, лично являвшийся участником боевых действий на Харьковщине и Киевщине в 2022 году, его собственный взгляд с линии фронта на события имеет экспертную и уникальную ценность.
- В марте состоялась премьера первого из документальной трилогии Артема Шевченко о ГУР "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле" об авиапрорыве на Азовсталь. В фильме открываются неизвестные детали уникальной воздушно-десантной спецоперации ГУР в окруженном врагом Мариуполе.
- 16 марта украинцы увидели вторую ленту из документальной трилогии Артема Шевченко "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". В этот раз показали уникальные кадры битвы за Змеиный.
- 23 марта ГУР выпустил последний фильм "Харьковское контрнаступление. Земля", который посвятили Харьковской наступательной операции, благодаря которой удалось освободить 8,5 тыс. квадратных километров украинской земли, а это - около 400 населенных пунктов и 150 тысяч мирных жителей.
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