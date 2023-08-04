Военная разведка получила украинский беспилотный авиакомплекс "Валькирия" и дополнительные дроны от "Повернись живим"
"Повернись живим" передал Главному управлению разведки Министерства обороны Украины беспилотный авиационный комплекс "Валькирия" для уничтожения врага
Об этом информирует ГУР .
Украинские разведчики получили беспилотный авиакомплекс "Валькирия", состоящий из трех дронов и наземной станции управления с дополнительным оборудованием, в том числе ноутбуком, монитором для обработки информации, комплектом мачт и антенн, картами памяти, леером и ремкомплектом.
Также благотворительный фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" приобрел 5 дополнительных бортов БПЛА "Валькирия" и еще 5 мощных ноутбуков для проработки съемки с полетов и анализа разведданных, собранных дронами.
Стоимость предоставленного военным разведчикам оборудования составила 2789200 гривен.
Справочно. "Валькирия" – беспилотный авиационный комплекс украинского производства, зарекомендовавший себя во время войны. "Валькирия" малозаметна для радаров, проста и надежен в использовании. В военных целях применяется для разведки и коррекции артиллерийского огня в круглосуточном режиме.
В воздухе "Валькирия" способна находиться до 120 минут с возможностью транслировать видео в режиме реального времени. Дальность полета – до 40 километров.
- В мае сообщалось , что за время полномасштабного вторжения украинский фонд "Вернись живым" собрал более 7 миллиардов гривен в помощь Силам обороны Украины.
- В июне фонд компетентной помощи армии "Вернись живым" передал Силам обороны Украины 1000 новых 40-мм ручных противотанковых гранатометов ATGL-L3. Гранатометы получили 16 бригад
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