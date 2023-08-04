Об этом информирует ГУР .

Украинские разведчики получили беспилотный авиакомплекс "Валькирия", состоящий из трех дронов и наземной станции управления с дополнительным оборудованием, в том числе ноутбуком, монитором для обработки информации, комплектом мачт и антенн, картами памяти, леером и ремкомплектом.

Также благотворительный фонд компетентной помощи армии "Повернись живим" приобрел 5 дополнительных бортов БПЛА "Валькирия" и еще 5 мощных ноутбуков для проработки съемки с полетов и анализа разведданных, собранных дронами.

Стоимость предоставленного военным разведчикам оборудования составила 2789200 гривен.

Справочно. "Валькирия" – беспилотный авиационный комплекс украинского производства, зарекомендовавший себя во время войны. "Валькирия" малозаметна для радаров, проста и надежен в использовании. В военных целях применяется для разведки и коррекции артиллерийского огня в круглосуточном режиме.

В воздухе "Валькирия" способна находиться до 120 минут с возможностью транслировать видео в режиме реального времени. Дальность полета – до 40 километров.