Военная разблокировка Мариуполя ВСУ может быть реальной, - Маломуж

Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".



"У нас есть несколько сценариев, и понятно, что руководство государства и ВСУ их прорабатывают. Президент Зеленский говорил, что действительно есть варианты военной разблокировки мариупольцев, но для этого нужны мощные вооруженные силы, особенно ударные группы. Я рассматриваю этот вариант более реально"- заметил генерал.



Николай Маломуж отметил, что основные позиции подготовки специальной операции можно обсуждать без расшифровки конкретных форматов.



Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил: "В первую очередь, это подготовка и возможные наступательные операции по ряду направлений в направлении Мариуполя и соседних регионов, таких как Изюм, Донецкая и Луганская области. С другой стороны, подготовка специальной операции по Мариуполю, где может быть несколько механизированных бригад и также мощная группировка сил специальных операций.



Генерал подчеркнул, если к тому же будут масштабные, отвлекающие и прямые операции, это может иметь большой успех и перспективу стратегического наступления, а также позволит окружить некоторые группировки как возле Мариуполя, так и по Донецкому, а позже и Луганскому направлениям.

Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский сказал о деблокаде Мариуполя в интервью французскому телеканалу BFM TV: На сегодняшний день мы не можем пройти оккупированные 120 км в город, договариваемся о гуманитарных коридорах.