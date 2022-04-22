Военная разблокировка Мариуполя ВСУ может быть реальной, - Маломуж
Генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки 2005-2010 гг. Николай Маломуж считает, что военный вариант разблокирования Мариуполя ВСУ может быть реальным и иметь успех с перспективой стратегического наступления
Об этом он рассказал в эфире телеканала "Эспрессо".
"У нас есть несколько сценариев, и понятно, что руководство государства и ВСУ их прорабатывают. Президент Зеленский говорил, что действительно есть варианты военной разблокировки мариупольцев, но для этого нужны мощные вооруженные силы, особенно ударные группы. Я рассматриваю этот вариант более реально"- заметил генерал.
Николай Маломуж отметил, что основные позиции подготовки специальной операции можно обсуждать без расшифровки конкретных форматов.
Экс-руководитель Службы внешней разведки отметил: "В первую очередь, это подготовка и возможные наступательные операции по ряду направлений в направлении Мариуполя и соседних регионов, таких как Изюм, Донецкая и Луганская области. С другой стороны, подготовка специальной операции по Мариуполю, где может быть несколько механизированных бригад и также мощная группировка сил специальных операций.
Генерал подчеркнул, если к тому же будут масштабные, отвлекающие и прямые операции, это может иметь большой успех и перспективу стратегического наступления, а также позволит окружить некоторые группировки как возле Мариуполя, так и по Донецкому, а позже и Луганскому направлениям.
- Напомним, 21 апреля Владимир Зеленский сказал о деблокаде Мариуполя в интервью французскому телеканалу BFM TV: На сегодняшний день мы не можем пройти оккупированные 120 км в город, договариваемся о гуманитарных коридорах.
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