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Военная помощь, восстановление Украины и наказание РФ за военные преступления: фон дер Ляен и Трюдо заверили Киев в непреклонной поддержке

7 мартa, 2023 вторник
23:32
Мир

В ходе встречи в Канаде президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра страны Джастина Трюдо одной из главных тем обсуждения стала помощь Украине

О непоколебимой поддержке Киева в борьбе с российской агрессией идется в совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Джастин Трюдо и Урсула фон дер Ляен подтвердили свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.

В частности, они осудили нарушение Россией Устава ООН и международного гуманитарного права – от нападений на гражданскую инфраструктуру до принудительной депортации украинских детей и пыток военнопленных. И согласились с необходимостью обеспечить ответственность за совершенные военные преступления. Глава Еврокомиссии и глава канадского правительства подчеркнули, что поддерживают международные усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности, в частности расследование прокурора Международного уголовного суда и следственной комиссии, созданной Советом ООН по правам человека.

Что касается военной поддержки Украины, то лидеры согласились с важностью обучения Сил безопасности Украины в рамках Миссии военной помощи ЕС и тренировочной миссии Канады (UNIFIER), отдельно упомянув о тесном сотрудничестве между странами НАТО и ЕС в контексте поддержки Киева.

Кроме того, во время встречи премьер-министр Трюдо объявил, что компонент инженерной подготовки миссии будет продлен до октября 2023 г., а также отметил, что теперь вооруженные силы Канады (CAF) будут обеспечивать повышение квалификации боевых медиков из Украины.

Еще одно направление поддержки Украины, о котором упомянули фон дер Ляен и Трюдо в совместном заявлении – предоставление энергетического оборудования. В частности, правительство Канады вскоре передаст Украине семь трансформаторов через хаб Евросоюза. Евросоюз также продолжает мобилизацию стратегических запасов генераторов и трансформаторов для Украины.

Также лидеры отметили намерение дальнейшего сотрудничества с партнерами G7 и другими в плане усиления координации санкций против РФ.

В заявлении упомянули и об участии в восстановлении Украины и помощи в разминировании территории страны.

"Осознавая важность противоминной деятельности для восстановления и реконструкции Украины, Канада присоединяется к ЕС и выделяет дополнительные 3 миллиона долларов США на поддержку инициативы по разминированию в Украине, дополняя более 32 миллионов долларов, которые Канада уже оказывает на поддержку противоминной деятельности", – говорится в заявлении. .

Кроме того, Канада приветствовала решение ЕС в июне 2022 года предоставить Украине статус страны-кандидата, открывающего путь для вступления в ЕС и служащий ключевым двигателем для продвижения программы реформ в Украине.

  • Урсула фон дер Ляен на этой неделе посещает Канаду и США, чтобы обсудить трансатлантические отношения, торговлю, стратегическое отраслевое партнерство и сотрудничество в поддержку Украины. Вечером 8 марта она отправится в Вашингтон, где 10 марта встретится с президентом Байденом в Белом доме.
Украина
Еврокомиссия
Канада
война с Россией
Джастин Трюдо
Урсула фон дер Ляйен
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