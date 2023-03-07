Военная помощь, восстановление Украины и наказание РФ за военные преступления: фон дер Ляен и Трюдо заверили Киев в непреклонной поддержке
В ходе встречи в Канаде президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляен и премьер-министра страны Джастина Трюдо одной из главных тем обсуждения стала помощь Украине
О непоколебимой поддержке Киева в борьбе с российской агрессией идется в совместном заявлении, опубликованном на сайте Еврокомиссии.
Джастин Трюдо и Урсула фон дер Ляен подтвердили свою непреклонную преданность суверенитету и территориальной целостности Украины.
В частности, они осудили нарушение Россией Устава ООН и международного гуманитарного права – от нападений на гражданскую инфраструктуру до принудительной депортации украинских детей и пыток военнопленных. И согласились с необходимостью обеспечить ответственность за совершенные военные преступления. Глава Еврокомиссии и глава канадского правительства подчеркнули, что поддерживают международные усилия, направленные на привлечение виновных к ответственности, в частности расследование прокурора Международного уголовного суда и следственной комиссии, созданной Советом ООН по правам человека.
Что касается военной поддержки Украины, то лидеры согласились с важностью обучения Сил безопасности Украины в рамках Миссии военной помощи ЕС и тренировочной миссии Канады (UNIFIER), отдельно упомянув о тесном сотрудничестве между странами НАТО и ЕС в контексте поддержки Киева.
Кроме того, во время встречи премьер-министр Трюдо объявил, что компонент инженерной подготовки миссии будет продлен до октября 2023 г., а также отметил, что теперь вооруженные силы Канады (CAF) будут обеспечивать повышение квалификации боевых медиков из Украины.
Еще одно направление поддержки Украины, о котором упомянули фон дер Ляен и Трюдо в совместном заявлении – предоставление энергетического оборудования. В частности, правительство Канады вскоре передаст Украине семь трансформаторов через хаб Евросоюза. Евросоюз также продолжает мобилизацию стратегических запасов генераторов и трансформаторов для Украины.
Также лидеры отметили намерение дальнейшего сотрудничества с партнерами G7 и другими в плане усиления координации санкций против РФ.
В заявлении упомянули и об участии в восстановлении Украины и помощи в разминировании территории страны.
"Осознавая важность противоминной деятельности для восстановления и реконструкции Украины, Канада присоединяется к ЕС и выделяет дополнительные 3 миллиона долларов США на поддержку инициативы по разминированию в Украине, дополняя более 32 миллионов долларов, которые Канада уже оказывает на поддержку противоминной деятельности", – говорится в заявлении. .
Кроме того, Канада приветствовала решение ЕС в июне 2022 года предоставить Украине статус страны-кандидата, открывающего путь для вступления в ЕС и служащий ключевым двигателем для продвижения программы реформ в Украине.
- Урсула фон дер Ляен на этой неделе посещает Канаду и США, чтобы обсудить трансатлантические отношения, торговлю, стратегическое отраслевое партнерство и сотрудничество в поддержку Украины. Вечером 8 марта она отправится в Вашингтон, где 10 марта встретится с президентом Байденом в Белом доме.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.24
Покупка 38.24Продажа 39.08
-
EUR
Покупка 40.23Продажа 41.2
- Актуальное
- Важное