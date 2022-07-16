Военная помощь Украине, оборонные технологии: помощница Блинкена едет в турне по Европе обсудить сотрудничество по безопасности
Помощница госсекретаря США Энтони Блинкена по военно-политическим вопросам Джессика Льюис 16-22 июля посетит Великобританию, Германию и Польшу
Об этом сообщает сайт Госдепартамента США .
"Джессика Льюис посетит Соединенное Королевство, Германию и Польшу, чтобы встретиться с союзниками США по поводу военной помощи Украине, а также обсудить сотрудничество в области безопасности и оборонной торговли, которая усиливает трансатлантическую и глобальную безопасность", - говорится в сообщении.
В Великобритании Льюис 16-19 июля посетит Международный авиасалон в Фарнборо, где встретится с высокопоставленными гражданскими и военными чиновниками и будет выступать в интересах производителей США на одной из крупнейших в мире оборонных и аэрокосмических выставок.
В Германии 19-20 июля Льюис обсудит продолжение военной поддержки Украины со стороны США и международного сообщества с чиновниками Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM), базирующимися в Штутгарте. Также предполагается обсуждение вызовов региональной и глобальной безопасности.
В Польше 20-23 июля помощник госсекретаря США проведет консультации с высокопоставленными гражданскими и военными должностными лицами по содействию региональному миру и стабильности и углублению оборонного сотрудничества.
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