Военная помощь Украине, оборонные технологии: помощница Блинкена едет в турне по Европе обсудить сотрудничество по безопасности

Об этом сообщает сайт Госдепартамента США .

"Джессика Льюис посетит Соединенное Королевство, Германию и Польшу, чтобы встретиться с союзниками США по поводу военной помощи Украине, а также обсудить сотрудничество в области безопасности и оборонной торговли, которая усиливает трансатлантическую и глобальную безопасность", - говорится в сообщении.

В Великобритании Льюис 16-19 июля посетит Международный авиасалон в Фарнборо, где встретится с высокопоставленными гражданскими и военными чиновниками и будет выступать в интересах производителей США на одной из крупнейших в мире оборонных и аэрокосмических выставок.

В Германии 19-20 июля Льюис обсудит продолжение военной поддержки Украины со стороны США и международного сообщества с чиновниками Европейского командования США (EUCOM) и Африканского командования США (AFRICOM), базирующимися в Штутгарте. Также предполагается обсуждение вызовов региональной и глобальной безопасности.

В Польше 20-23 июля помощник госсекретаря США проведет консультации с высокопоставленными гражданскими и военными должностными лицами по содействию региональному миру и стабильности и углублению оборонного сотрудничества.

Ранее Конгресс США одобрил помощь Украине в $1 млрд, заложенную в американский оборонный бюджет на 2023 год.

15 июля министр обороны Алексей Резников сообщил, что в Украину прибыли американские реактивные системы залпового огня M270.