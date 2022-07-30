Военная помощь Украине не является благотворительностью, - Кулеба
Дмитрий Кулеба сказал, что военная помощь Украине не благотворительная и необходима для долгосрочной безопасности Европы
Об этом министр иностранных дел рассказал в статье The New York Times.
Кулеба отметил, что западным союзникам необходимо укрепить оборонную способность Украины, ускорив поставки современной артиллерии и бронетехники.
"Истина проста: Путин не остановится, пока его не остановят. Вот почему звучащие по всей Европе и Америке призывы к прекращению огня абсолютно неуместны. Сейчас не время принимать невыгодные предложения о прекращении огня или мирные соглашения. Задача же состоит в том, чтобы победить Россию и ограничить ее способность снова атаковать кого-либо в обозримом будущем. При постоянной и своевременной помощи Украина готова и способна это сделать", - сказал он.
Он также выразил благодарность США и госсекретарю Энтони Блинкену за всю оказанную стране помощь по безопасности и другую помощь.
"Но я хочу четко сказать: военная помощь Украине не является благотворительностью. Это необходимая инвестиция в долгосрочную безопасность Европы. После отражения вторжения России украинские военные посвятят себя обеспечению безопасности и стабильности Европы, защиты демократии от любых авторитарных посягательств",- отметил министр.
- Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел разговор с госсекретарем США Энтони Блинкеном, который пообщался с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым 29 июля.
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