Военная помощь США Украине может стать причиной непредсказуемых действий Киева на Донбассе, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что военная помощь США Украине может заставить Киев вести себя непредсказуемо и опасно в конфликте на Донбассе
Об этом передают росСМИ.
Он отметил, что в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.
"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - подчеркнул Песков
Также он назвал такой шаг "очень опасным".
- Напомним, Соединенные Штаты Америки, в рамках нового пакета помощи, предоставят Украине оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии.
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