Военная помощь США Украине может стать причиной непредсказуемых действий Киева на Донбассе, - Песков

Об этом передают росСМИ.

Он отметил, что в Кремле "обратили внимание" на планы по оказанию военной помощи США для Украины.

"Мы считаем, что потенциально это может быть причиной для непредсказуемых действий украинской стороны в плане попыток силового урегулирования внутриукраинского конфликта на юго-востоке", - подчеркнул Песков

Также он назвал такой шаг "очень опасным".

Напомним, Соединенные Штаты Америки, в рамках нового пакета помощи, предоставят Украине оборонительное вооружение для защиты от российской агрессии.

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