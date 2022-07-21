Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".

"США поддерживают Украину. Такая позиция США была еще до войны и сохраняется с первых дней войны. На этой неделе будет объявлен очередной пакет помощи для Украины. В нем включены системы HIMARS, успешно используемые украинскими защитниками на поле боя", - отметила Андреа Калан.

Также официальный представитель Госдепа США добавил, что США с партнерами продолжают быть в тесном контакте с украинским руководством.

"Военная помощь Украине изменила ситуацию на поле боя. Весь мир видит, как украинские войска храбро защищают страну", - подчеркнула Андреа Калан.

Министр обороны США Ллойд Остин рассказал о предоставлении Украине установок HIMARS и систем ПВО NASAMS , также отметил умение украинцев быстро учиться

Министр обороны США считает, что министр иностранных дел РФ подтвердил желание Путина захватить больше украинских территорий

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