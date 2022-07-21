Военная помощь США изменила ситуацию на поле боя, - официальный представитель Госдепа США Андреа Калан
Официальная представительница Госдепа США Андреа Калан подчеркнула, что США и дальше будут поддерживать Украину в борьбе с российской агрессией
Об этом она сказала в эфире телеканала "Эспрессо".
"США поддерживают Украину. Такая позиция США была еще до войны и сохраняется с первых дней войны. На этой неделе будет объявлен очередной пакет помощи для Украины. В нем включены системы HIMARS, успешно используемые украинскими защитниками на поле боя", - отметила Андреа Калан.
Также официальный представитель Госдепа США добавил, что США с партнерами продолжают быть в тесном контакте с украинским руководством.
"Военная помощь Украине изменила ситуацию на поле боя. Весь мир видит, как украинские войска храбро защищают страну", - подчеркнула Андреа Калан.
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