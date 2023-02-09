Об этом идет речь в тексте декларации.

В документе напоминается, что Британия уже предоставила Украине почти 4 млрд. фунтов стерлингов военной, гуманитарной и экономической поддержки, из них 2,3 млрд. - военной, что по объемам уступает только Соединенным Штатам.

Британия обязуется продолжать эту поддержку, помогать в восстановлении украинской энергосистемы и других объектов гражданской инфраструктуры, а также продолжать санкционное давление на Россию – включая использование замороженных российских активов в пользу Украины.

В контексте военной помощи Лондон отмечает, что поможет в долгосрочном развитии Вооруженных Сил Украины, а накануне саммита НАТО в Вильнюсе будет работать с членами Альянса над "углублением оперативной совместимости Украины с НАТО и ускорением перехода Украины на стандарты НАТО".

Отдельно Британия отмечает поддержку "формулы мира", предложенной президентом Украины, и готова играть ведущую роль для ее воплощения, а также анонсировала проведение 21-22 июня в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

"Мы уверены, что вместе с нашими союзниками и партнерами мы победим незаконное и неспровоцированное вторжение России и построим сильную Украину, где будут царить мир и процветание", – заключается в "Лондонской декларации".