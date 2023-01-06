Военная помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество: Кулеба обсудил с Боррелем подготовку к саммиту Украина-ЕС
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудил с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем подготовку к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля, а также военную помощь Украине, санкции против РФ и ирано-российское сотрудничество
Об этом он написал в пятницу, 6 января, у себя в twitter.
"Провел телефонный разговор с Высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, в ходе которого была подробно обсуждена подготовка к предстоящему саммиту Украина-ЕС 3 февраля. Мы очертили наши ожидания и сосредоточились на формате, который обеспечит его успех. Мы также обсудили военную помощь, санкции и ирано-российское сотрудничество", - говорится в сообщении.
- В четверг, 5 января, президент США Байден и канцлер Германии Шольц объявили общий пакет вооружения для Украины, в который вошли Bradley, Marder и еще одна батарея Patriot.
- Также сегодня стало известно о новой партии помощи, которую правительство Германии предоставило Украине в течение недели, в которую в частности вошли системы борьбы с дронами, беспилотные БМП и прицепы для бронетехники.
- Как отметила Associated Press, новый пакет военной помощи Украине является самым большим от Пентагона и составляет $2,85 млрд.
- 6 января сообщалось, что Министр иностранных дел убежден, что в этом году Украина получит от союзников оружие , которое не удалось получить в 2022 году.
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