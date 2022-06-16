Военная помощь НАТО Украине не провокация, а поддержка независимого государства - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил в четверг, 16 июня, что военная помощь НАТО Украине является не "провокацией", а скорее поддержкой независимого государства
Об этом пишет CNN.
Издание сообщает, что так Столтенберг прокомментировал опубликованные в начале этой недели высказывания Папы Франциска, о том, что война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Столтенберг сказал, что "НАТО – это оборонный союз, а война в Украине – это война президента Путина".
"Это война, которую он решил вести против независимой суверенной нации, и то, что НАТО делало много лет, это поддерживало суверенную независимую нацию в Европе - Украину. Это не провокация, и мы продолжаем это делать. Именно президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимой страны", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны.
- 14 июня СМИ сообщали, что Папа Франциск предполагает, что "Путина могли спровоцировать".
- 15 июня Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине.
- 16 июня генеральный секретарь НАТО заявил, что саммит в Мадриде трансформирует Альянс, во время саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.46
Покупка 34.46Продажа 35.29
-
EUR
Покупка 35.85Продажа 37.07
- Актуальное
- Важное