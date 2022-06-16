Военная помощь НАТО Украине не провокация, а поддержка независимого государства - Столтенберг

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что так Столтенберг прокомментировал опубликованные в начале этой недели высказывания Папы Франциска, о том, что война в Украине "возможно, была как-то спровоцирована или не предотвращена". Столтенберг сказал, что "НАТО – это оборонный союз, а война в Украине – это война президента Путина".

"Это война, которую он решил вести против независимой суверенной нации, и то, что НАТО делало много лет, это поддерживало суверенную независимую нацию в Европе - Украину. Это не провокация, и мы продолжаем это делать. Именно президент Путин и Москва несут ответственность за эту жестокую агрессию против независимой страны", - сказал Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе после встречи с министрами обороны.

14 июня СМИ сообщали, что Папа Франциск предполагает, что "Путина могли спровоцировать".

15 июня Столтенберг рассказал, что войдет в новый пакет помощи НАТО Украине.

16 июня генеральный секретарь НАТО заявил, что саммит в Мадриде трансформирует Альянс, во время саммита будет принято решение об увеличении расходов на оборону.

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