Об этом он сказал 7 октября в Праге перед началом второго дня неформального саммита ЕС, передает Укринформ .

"Я буду просить лидеров поддержать выделение нового транша для Европейского фонда мира, чтобы продолжать оказывать Украине военную поддержку, и также для тренировочной миссии. Надеюсь, что в следующий Совет министров иностранных дел (17 октября, - ред.) у нас будут предложения по обоим этим. направлений", - подчеркнул Жозеп Боррель.

По его словам, на заседании Евросовета будут в основном обсуждаться вопросы энергетики. Высокий представитель ЕС отметил, что темы безопасности и состоятельности должны быть взаимосвязаны.

"Источники нашей состоятельности, связанные с ценами на энергию, должны идти наряду с вопросами нашей безопасности, в которой очень большое значение имеет российская агрессия против Украины", - отметил он.

29 сентября стало известно, что Украина получила 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного Контракта по развитию государства и усилению устойчивости.