Военная помощь для Украины: Боррель рассчитывает на поддержку лидеров ЕС
Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель будет призывать лидеров Евросоюза поддержать предоставление Украине нового транша военной помощи
Об этом он сказал 7 октября в Праге перед началом второго дня неформального саммита ЕС, передает Укринформ .
"Я буду просить лидеров поддержать выделение нового транша для Европейского фонда мира, чтобы продолжать оказывать Украине военную поддержку, и также для тренировочной миссии. Надеюсь, что в следующий Совет министров иностранных дел (17 октября, - ред.) у нас будут предложения по обоим этим. направлений", - подчеркнул Жозеп Боррель.
По его словам, на заседании Евросовета будут в основном обсуждаться вопросы энергетики. Высокий представитель ЕС отметил, что темы безопасности и состоятельности должны быть взаимосвязаны.
"Источники нашей состоятельности, связанные с ценами на энергию, должны идти наряду с вопросами нашей безопасности, в которой очень большое значение имеет российская агрессия против Украины", - отметил он.
- 29 сентября стало известно, что Украина получила 500 млн евро грантовых средств ЕС в рамках подписанного Контракта по развитию государства и усилению устойчивости.
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