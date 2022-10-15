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"Военная одежда" для детей в обмен на голоса на псевдореферендумах: СБУ обнаружила очередную штаб-квартиру россиян в Херсонской области

15 октября, 2022 суббота
11:51
война с Россией

В еще одной штаб-квартире на освобожденных территориях Херсонщины обнаружили детскую одежду, дизайн которой напоминает военную форму русских солдат

Об этом сообщила СБУ .

Отмечают, что штаб-квартира россиян размещалась в поселке Новоалександровка на Херсонщине в помещении сельсовета. Его россияне использовали в качестве базы для проведения псевдореферендума.

Среди агитационных материалов была обнаружена большая партия детской одежды в милитаристическом стиле. С его помощью хотели поощрить местных жителей проголосовать на "референдуме". Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, когда оккупанты увидели, что украинцы избегают участия в фейковом волеизъявлении, прибегли к угрозам. Так, два коллаборанта с вооруженными военнослужащими армии РФ отправили на "обход" каждого дома населенного пункта. Если дверь не открывалась, все прописанные по адресу автоматически учитывались как голоса "за".

  • 15 октября СБУ также сообщила, что обнаружила в освобожденной Великой Александровке в Херсонской области склад российской армии с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами.

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