"Военная одежда" для детей в обмен на голоса на псевдореферендумах: СБУ обнаружила очередную штаб-квартиру россиян в Херсонской области
В еще одной штаб-квартире на освобожденных территориях Херсонщины обнаружили детскую одежду, дизайн которой напоминает военную форму русских солдат
Об этом сообщила СБУ .
Отмечают, что штаб-квартира россиян размещалась в поселке Новоалександровка на Херсонщине в помещении сельсовета. Его россияне использовали в качестве базы для проведения псевдореферендума.
Среди агитационных материалов была обнаружена большая партия детской одежды в милитаристическом стиле. С его помощью хотели поощрить местных жителей проголосовать на "референдуме". Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.
Впрочем, когда оккупанты увидели, что украинцы избегают участия в фейковом волеизъявлении, прибегли к угрозам. Так, два коллаборанта с вооруженными военнослужащими армии РФ отправили на "обход" каждого дома населенного пункта. Если дверь не открывалась, все прописанные по адресу автоматически учитывались как голоса "за".
- 15 октября СБУ также сообщила, что обнаружила в освобожденной Великой Александровке в Херсонской области склад российской армии с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами.
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