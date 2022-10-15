Об этом сообщила СБУ .

Отмечают, что штаб-квартира россиян размещалась в поселке Новоалександровка на Херсонщине в помещении сельсовета. Его россияне использовали в качестве базы для проведения псевдореферендума.

Среди агитационных материалов была обнаружена большая партия детской одежды в милитаристическом стиле. С его помощью хотели поощрить местных жителей проголосовать на "референдуме". Также украинцы пытались подкупить бесплатными продуктами питания.

Впрочем, когда оккупанты увидели, что украинцы избегают участия в фейковом волеизъявлении, прибегли к угрозам. Так, два коллаборанта с вооруженными военнослужащими армии РФ отправили на "обход" каждого дома населенного пункта. Если дверь не открывалась, все прописанные по адресу автоматически учитывались как голоса "за".

15 октября СБУ также сообщила, что обнаружила в освобожденной Великой Александровке в Херсонской области склад российской армии с артснарядами, боеприпасами к "градам", "ураганам", противотанковыми ракетами и минами.