Военная обстановка на Донбассе будет зависеть от ситуации в районе Изюма, - военно-политический обозреватель Коваленко

Такое мнение он высказал в эфире Еспресо.



"Донбасский плацдарм очень зависит от ситуации, которая будет в дальнейшем в районе Изюма. Именно сейчас в Изюмском районе сконцентрировано около 37 батальоно-тактических групп российских оккупантов. И развитие событий зависит от того, какие будут обстоятельства в Харьковской области. Если мы освободим именно северное и северо-восточное направления от Харькова, то начнется контрнаступление на юго-восточном направлении, поэтому это прямая угроза для Изюма", - отметил эксперт.



Александр Коваленко также отметил: если оккупанты останутся в этом районе, то через месяц они окажутся в окружении, соответственно будет уничтожена наиболее боеспособная и наиболее многочисленная группа российских оккупационных войск.



Военный обозреватель добавил: "Есть интересный момент относительно Запорожской области в комплексе с Харьковщиной. Если мы посмотрим на карту, то Харьковская область будет решающей в деоккупации Донбасса. В первую очередь речь идет о Луганской области, затем о Донецкой. Однако важный фактор имеет и Запорожская область потому, что контрнаступление ВСУ на южном направлении Запорожья полностью может уничтожить всю логистическую систему оккупанта.







Коваленко подчеркнул, что мы получим два вражеских плацдарма, Херсонский и Донбасский, которые останутся после деоккупации Запорожской области. К тому же, в Запорожской области активизировалась многочисленная группа российских оккупационных войск, они не имеют тактических возможностей и личного состава осуществлять наступление широким фронтом, но могут это делать на каком-то отдельном направлении.

14 мая глава Харьковской областной ВА Олег Синегубов доложил , что ВСУ перешли в контрнаступление в районе Изюма в Харьковской области.

16 мая Институт исследования войны сообщил , что российские войска, вероятнее всего, отказались от попыток окружить украинские подразделения от Донецка до Изюма.